Rik de Mil lance un appel aux supporters de Charleroi : "J'étais étonné de leur choix, mais ils m'ont surpris"

Rik de Mil lance un appel aux supporters de Charleroi : "J'étais étonné de leur choix, mais ils m'ont surpris"

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Avant de retrouver Malines en championnat, Rik de Mil s'est exprimé sur le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de Belgique, qui opposera le Sporting Charleroi au Club de Bruges. Le T1 des Zèbres a déjà lancé un appel aux supporters carolos.

Pour la première fois depuis six ans, le Sporting Charleroi a remporté une rencontre de Coupe de Belgique au Mambourg cette semaine. Les Zèbres ont défait Malines et se sont qualifiés pour les quarts de finale de la compétition.

Ils pourront à nouveau jouer à domicile, mais n'ont pas hérité du tirage le plus favorable en se retrouvant face au Club de Bruges… l'ancien club de Rik de Mil, qui a évoqué ce futur affrontement en conférence de presse avant de retrouver Malines ce dimanche en championnat.

"Je pense que Bruges a la meilleure équipe de Belgique, ce ne sera donc évidemment pas facile. Mais je suis content que ce soit à domicile, j'espère qu'on pourra à nouveau créer quelque chose de magique avec le public", a-t-il déclaré en conférence de presse, selon nos confrères du groupe Rossel.

Rik de Mil agréablement surpris par l'idée des Storm Ultras

Le public, et plus particulièrement les Storm Ultras, a d'ailleurs surpris Rik de Mil mercredi en se plaçant dans la tribune 4, face au tunnel d'entrée des joueurs, plutôt que dans la tribune 3 habituelle. "Je dois avouer que j'étais étonné de ce choix, je me demandais ce que ça allait donner. Mais j'ai été positivement surpris par le résultat. On devra créer quelque chose de spécial contre Bruges."

Lire aussi… La phase qui a lancé Charleroi : "Je ne lui ai pas encore parlé, j'aurais dit des choses que je regretterais"Rik de Mil n'est donc pas fataliste quant à ce tirage contre l'ogre du football belge. "De toute façon, si on veut gagner la Coupe, il va falloir battre de gros morceaux", a-t-il relativisé, avant de s'exprimer sur son potentiel futur adversaire, Dender ou l'Union, en demi-finale. "Tout le monde pense que ce sera l'Union, mais Dender grandit. De toute manière, le plus difficile sera d'abord de battre Bruges", a-t-il conclu.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Coupe de Belgique
Coupe de Belgique Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Stats Transferts
Charleroi
FC Bruges
Rik De Mil

Plus de news

Titulaire surprise après trois mois d'absence : Ardon Jashari peut enfin se montrer à l'AC Milan

Titulaire surprise après trois mois d'absence : Ardon Jashari peut enfin se montrer à l'AC Milan

18:00
La phase qui a lancé Charleroi : "Je ne lui ai pas encore parlé, j'aurais dit des choses que je regretterais" Réaction

La phase qui a lancé Charleroi : "Je ne lui ai pas encore parlé, j'aurais dit des choses que je regretterais"

09:20
Une première contre Anderlecht, un meilleur buteur pas à l'abri du banc : la méthode David Hubert décryptée Analyse

Une première contre Anderlecht, un meilleur buteur pas à l'abri du banc : la méthode David Hubert décryptée

17:30
Bruges ne laisse rien au hasard : la mesure radicale de Nicky Hayen pour le déplacement à Saint-Trond

Bruges ne laisse rien au hasard : la mesure radicale de Nicky Hayen pour le déplacement à Saint-Trond

15:00
Un premier but avec Charleroi pour assurer les quarts : "Comme quand j'évoluais en attaque à Anderlecht" Réaction

Un premier but avec Charleroi pour assurer les quarts : "Comme quand j'évoluais en attaque à Anderlecht"

08:20
Nouveau coup d'arrêt pour Dennis Praet à l'Antwerp

Nouveau coup d'arrêt pour Dennis Praet à l'Antwerp

16:30
Vincent Euvrard : "Certains ne se donnent pas à 100 %... rien n'empêche de vivre comme le grand Standard" Interview

Vincent Euvrard : "Certains ne se donnent pas à 100 %... rien n'empêche de vivre comme le grand Standard"

15:40
Andréa Librici, le Liégeois qui a refusé le Standard pour passer pro en Flandre : "Là-bas, c'est plus sérieux" Interview

Andréa Librici, le Liégeois qui a refusé le Standard pour passer pro en Flandre : "Là-bas, c'est plus sérieux"

16:00
Terrible : de retour après dix mois d'absence, ce Diable Rouge subit une rechute !

Terrible : de retour après dix mois d'absence, ce Diable Rouge subit une rechute !

15:20
Ibe Hautekiet évoque son avenir au Standard : "On verra ce que Marc Wilmots veut faire de moi" Interview

Ibe Hautekiet évoque son avenir au Standard : "On verra ce que Marc Wilmots veut faire de moi"

14:30
Voici quand Romeo Vermant espère faire son retour

Voici quand Romeo Vermant espère faire son retour

12:20
Charleroi réconcilié avec la Coupe ? Les Zèbres étouffent Malines et filent en quart

Charleroi réconcilié avec la Coupe ? Les Zèbres étouffent Malines et filent en quart

22:27
1
Sa nouvelle blessure se prolonge : l'entraîneur de Chelsea fait le point sur l'état de Roméo Lavia

Sa nouvelle blessure se prolonge : l'entraîneur de Chelsea fait le point sur l'état de Roméo Lavia

14:00
L'Antwerp reçoit le feu vert tant attendu... et un gros coup de boost pour la fin de saison

L'Antwerp reçoit le feu vert tant attendu... et un gros coup de boost pour la fin de saison

13:00
Koné a encore les gants propres, Pflücke vainqueur à l'applaudimètre : les notes de Charleroi

Koné a encore les gants propres, Pflücke vainqueur à l'applaudimètre : les notes de Charleroi

22:40
Un moment décisif approche dans le dossier DAZN

Un moment décisif approche dans le dossier DAZN

12:00
Le "je" au service du jeu : révélation en D1 ACFF et déjà suivi en Pro League, Zakaria Nadrani se confie Interview

Le "je" au service du jeu : révélation en D1 ACFF et déjà suivi en Pro League, Zakaria Nadrani se confie

13:30
Les critiques sont loin : Besnik Hasi a tout le vestiaire derrière lui

Les critiques sont loin : Besnik Hasi a tout le vestiaire derrière lui

11:40
Quelles sont les chances qu'Anderlecht, La Gantoise, le Standard et l'Union SG obtiennent gain de cause ?

Quelles sont les chances qu'Anderlecht, La Gantoise, le Standard et l'Union SG obtiennent gain de cause ?

11:00
2
Un grand club allemand entre dans la course pour Konstantinos Karetsas

Un grand club allemand entre dans la course pour Konstantinos Karetsas

12:40
OFFICIEL : un ancien joueur bien connu en Pro League et formé au FC Barcelone met un terme à sa carrière

OFFICIEL : un ancien joueur bien connu en Pro League et formé au FC Barcelone met un terme à sa carrière

10:00
Plus importante que la victoire au Beerschot : la RAAL aborde sa 'finale de Coupe du Monde'

Plus importante que la victoire au Beerschot : la RAAL aborde sa 'finale de Coupe du Monde'

10:40
"J'espère encore porter ce maillot" : Siebe Van der Heyden rêve toujours d'une place chez les Diables Rouges

"J'espère encore porter ce maillot" : Siebe Van der Heyden rêve toujours d'une place chez les Diables Rouges

11:20
Un joueur du Club de Bruges surpasse des défenseurs du Real Madrid et de Benfica

Un joueur du Club de Bruges surpasse des défenseurs du Real Madrid et de Benfica

06:20
"Nous n'avons peur de personne" : Amadou Onana prévient Arsenal avant le choc de ce samedi

"Nous n'avons peur de personne" : Amadou Onana prévient Arsenal avant le choc de ce samedi

10:20
🎥 Le moment de communion entre Besnik Hasi et ses joueurs après la qualification d'Anderlecht

🎥 Le moment de communion entre Besnik Hasi et ses joueurs après la qualification d'Anderlecht

09:01
Véritable désillusion pour l'AC Milan d'Alexis Saelemaekers ce jeudi soir !

Véritable désillusion pour l'AC Milan d'Alexis Saelemaekers ce jeudi soir !

09:40
Le CEO de DAZN donne des explications : "La Pro League ne peut pas prétendre être surprise"

Le CEO de DAZN donne des explications : "La Pro League ne peut pas prétendre être surprise"

07:40
2
Voici les présentateurs et le casting exceptionnel qui participera au tirage au sort ce vendredi soir

Voici les présentateurs et le casting exceptionnel qui participera au tirage au sort ce vendredi soir

08:40
"Je trouve cela irrespectueux" : un ancien joueur de Pro League critique Kos Karetsas

"Je trouve cela irrespectueux" : un ancien joueur de Pro League critique Kos Karetsas

07:23
1
"On est prioritaires" : Arthur Vermeeren en bonne voie pour poursuivre son aventure à l'OM en fin de saison ?

"On est prioritaires" : Arthur Vermeeren en bonne voie pour poursuivre son aventure à l'OM en fin de saison ?

08:00
Genk frappé de plein fouet : défaite et blessure d'un cadre pendant la rencontre

Genk frappé de plein fouet : défaite et blessure d'un cadre pendant la rencontre

06:40
L'attente est grande : comment Charleroi compte se qualifier à domicile...pour la première fois depuis six ans

L'attente est grande : comment Charleroi compte se qualifier à domicile...pour la première fois depuis six ans

04/12
Mondial 2026 : voici le groupe que la Belgique doit absolument éviter... et pourquoi

Mondial 2026 : voici le groupe que la Belgique doit absolument éviter... et pourquoi

07:00
1
Réforme de la Pro League : le CEO d'Anderlecht prend position sur le futur format

Réforme de la Pro League : le CEO d'Anderlecht prend position sur le futur format

23:00
Anderlecht ne s'arrête plus : les Mauves sortent Genk de la Coupe aux prolongations !

Anderlecht ne s'arrête plus : les Mauves sortent Genk de la Coupe aux prolongations !

23:10

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 17
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 20:45 FCV Dender EH FCV Dender EH
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 06/12 Standard Standard
Union SG Union SG 06/12 La Gantoise La Gantoise
STVV STVV 06/12 FC Bruges FC Bruges
KV Malines KV Malines 07/12 Charleroi Charleroi
Westerlo Westerlo 07/12 Anderlecht Anderlecht
Antwerp Antwerp 07/12 KRC Genk KRC Genk
OH Louvain OH Louvain 07/12 Zulte Waregem Zulte Waregem
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved