Rik de Mil lance un appel aux supporters de Charleroi : "J'étais étonné de leur choix, mais ils m'ont surpris"

Avant de retrouver Malines en championnat, Rik de Mil s'est exprimé sur le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de Belgique, qui opposera le Sporting Charleroi au Club de Bruges. Le T1 des Zèbres a déjà lancé un appel aux supporters carolos.

Pour la première fois depuis six ans, le Sporting Charleroi a remporté une rencontre de Coupe de Belgique au Mambourg cette semaine. Les Zèbres ont défait Malines et se sont qualifiés pour les quarts de finale de la compétition.

Ils pourront à nouveau jouer à domicile, mais n'ont pas hérité du tirage le plus favorable en se retrouvant face au Club de Bruges… l'ancien club de Rik de Mil, qui a évoqué ce futur affrontement en conférence de presse avant de retrouver Malines ce dimanche en championnat.

"Je pense que Bruges a la meilleure équipe de Belgique, ce ne sera donc évidemment pas facile. Mais je suis content que ce soit à domicile, j'espère qu'on pourra à nouveau créer quelque chose de magique avec le public", a-t-il déclaré en conférence de presse, selon nos confrères du groupe Rossel.

Rik de Mil agréablement surpris par l'idée des Storm Ultras

Le public, et plus particulièrement les Storm Ultras, a d'ailleurs surpris Rik de Mil mercredi en se plaçant dans la tribune 4, face au tunnel d'entrée des joueurs, plutôt que dans la tribune 3 habituelle. "Je dois avouer que j'étais étonné de ce choix, je me demandais ce que ça allait donner. Mais j'ai été positivement surpris par le résultat. On devra créer quelque chose de spécial contre Bruges."

Lire aussi… La phase qui a lancé Charleroi : "Je ne lui ai pas encore parlé, j'aurais dit des choses que je regretterais"›Rik de Mil n'est donc pas fataliste quant à ce tirage contre l'ogre du football belge. "De toute façon, si on veut gagner la Coupe, il va falloir battre de gros morceaux", a-t-il relativisé, avant de s'exprimer sur son potentiel futur adversaire, Dender ou l'Union, en demi-finale. "Tout le monde pense que ce sera l'Union, mais Dender grandit. De toute manière, le plus difficile sera d'abord de battre Bruges", a-t-il conclu.