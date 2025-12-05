Nouveau coup d'arrêt pour Dennis Praet à l'Antwerp

Photo: © photonews
Le staff médical de l'Antwerp est à l'œuvre après la qualification du club anversois pour les quarts de finale de la Coupe de Belgique, obtenue au terme de 120 minutes d'efforts et d'une séance de tirs au but. Un forfait a déjà été annoncé par Joseph Oosting : celui de Dennis Praet.

L’Antwerp affrontera le Racing Genk vendredi soir dans un Bosuil qui inaugurera sa nouvelle tribune 2. La préparation de cette rencontre n’a toutefois pas été idéale pour le Great Old, qui a dû disputer 120 minutes et une séance de tirs au but face à Saint-Trond en Coupe de Belgique en milieu de semaine.

Joseph Oosting et ses hommes sont parvenus à se qualifier, contrairement à leur futur adversaire. "Notre chance, c’est que nous avions trois jours pour récupérer, et non deux", a expliqué l’entraîneur anversois en conférence de presse, cité par Het Laatste Nieuws.

Dennis Praet ne sera pas prêt pour dimanche"

"Évidemment, certains ont pris des petits coups et il y a quelques petites blessures. Mais nous avons encore quelques jours pour régler ça", a-t-il poursuivi. Quant à Dennis Praet, blessé à la cheville et sorti prématurément face à Saint-Trond, l’entraîneur n’a pas souhaité s’avancer.

"La durée exacte, je laisse ça au staff médical. Je suis entraîneur, pas médecin. Mais dimanche, Dennis ne sera pas prêt", a tranché Oosting. Une absence qui pourrait profiter à certains joueurs, notamment au jeune Xander Dierckx.

La blessure de Dennis Praet ouvre la porte au nouveau grand talent de l'Antwerp

À seulement 16 ans, le milieu de terrain originaire d’Olmen a fait ses débuts le week-end dernier face au Club de Bruges, avant d’enchaîner presque toute la rencontre contre Saint-Trond en Coupe. Les choses pourraient aller très vite pour lui : une place de titulaire contre Genk n’est pas à exclure.

"C’était magnifique pour lui de débuter dimanche, en plus à Bruges. Et en Coupe, il a également livré une très bonne prestation. Il joue avec énormément de liberté. Oui, il est encore très jeune, mais quand on a du talent, cela se voit rapidement. Tout le monde sait désormais qui est Xander. Et il peut montrer au monde à quel point il est bon", a conclu Oosting.

