🎥 Tous les buts de Kevin De Bruyne avec City en Premier League

Kevin De Bruyne fĂȘte ses 29 ans ce dimanche, l'occasion de revenir sur son formidable parcours avec Manchester City en Premier League.

Candidat au trophée de Joueur de l'Année et au record de passes décisives de Thierry Henry, Kevin De Bruyne est au sommet de son art et c'est parce qu'il a franchi les paliers un par un depuis qu'il a rejoint Manchester City , le 30 août 2015.

52 buts et 85 assists en 212 rencontres avec City, le Diable Rouge s'est imposé comme le patron de l'entrejeu de Manchester City et comme l'un des meilleurs joueurs de Premier League. 50 assists et 33 buts, au total, en championnat. Des goals que City avait compilés durant l'arrêt forcé des compétitions, on y ajoute le somptueux coup-franc inscrit contre Chelsea cette semaine...