Un club de Premier League écarte trois de ses joueurs pour raison disciplinaire

Dans le cadre de la 32ème journée de Premier League, Watford rencontre Southampton cet après-midi à partir de 17H30. Une rencontre à laquelle ne participeront pas trois joueurs de l'effectif, à savoir Andre Gray, Nathaniel Chalobah et Domingos Quina.

En effet, dans un communiqué officiel, le club de Christian Kabasele a annoncé que l'entraîneur des Hornets, Nigel Pearson, avait choisi d'écarter les trois joueurs pour affronter les Saints. La raison tient au fait que ces derniers ont récemment participé à une soirée, dont les images ont été révélées sur les réseaux sociaux.

🚨 TEAM NEWS 🚨



Andre Gray, Nathaniel Chalobah and Domingos Quina have all been omitted from the squad by Nigel Pearson to ensure the health & safety of all players, staff and officials at today’s game.#WATSOU pic.twitter.com/OfDqbM9yeN