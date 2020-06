Un final palpitant en Division 2 allemande : Hambourg manquera-t-il encore le train vers l'élite ?

La dernière journée de "2.Bundesliga" ou Division 2 allemande se jouera cet après-midi et scellera une saison riche comme souvent dans l'antichambre de l'élite.

L'Arminia Bielefeld a déjà validé son titre de champion et retrouvera l'élite onze ans après.

Orel Mangala et Stuttgart sont solidement installés à la deuxième place avec trois points de plus qu'Heidenheim et une différence de buts favorable (+23 contre +12 pour Heidenheim). La promotion est donc à un doigt pour le VFB.

C'est derrière que les choses seront intéressantes, car la surprise Heidenheim (3e avec 55 points) pourrait priver Hambourg (4e avec 54 points) de la 3e place synonyme de barrage pour la montée. La presssion est donc sur le club mythique qui trébuche au pied de la Bundesliga depuis plusieurs saisons.

Et pour rajouter à la frustration, l'ancien club de Vincent Kompany a perdu des plumes depuis la reprise (1 victoire et 2 nuls) avant de perdre le w-e dernier contre... Heidenheim justement. Hambourg se retrouve une fois de plus au pied du mur et devra battre Sandhausen (12e) cet après-midi tout en espérant voir Heidenheim trébucher en déplacement chez... le champion Arminia Bielefeld.

Pourtant, la Bundesliga est encore loin car en cas de barrage, la promotion se disputera face au Werder Brême, un autre colosse du football allemand, qui est aujourd'hui bien loin de son lustre d'antan.

Brême a accroché le barrage in extremis hier en écrasant (6-1) une équipe de Cologne déjà sauvée, une performance légère des promus qui fait grincer des dents outre Rhin, alors que le Fortuna Dusseldorf (finalement défait à l'Union Berlin) était également en lutte avec les Werderaner pour ne pas descendre.

Alors, qui défiera le Werder ? Réponse en fin d'arès-midi, avec un potentiel choc au menu des barrages, si Hambourg venait à émerger.