Impressionnant contre le Barça, Yannick Carrasco n'a qu'un seul regret

Déroutant, Yannick Carrasco a livré une prestation XXL contre le Barça. Il n'aura manqué que les trois points pour combler la soirée du Diable Rouge...

Yannick Carrasco a, sans aucun doute, livré sa meilleure prestation depuis son retour en Espagne, mardi soir au Camp Nou. Avec deux penaltys provoqués en guise de récompense. Il n'aura finalement manqué que la victoire, pour que sa soirée soit parfaite: "Je suis très content, même si on veut toujours gagner", commente-t-il.

"Nous pouvons être fiers de nous"

"Barcelone est l'une des meilleures équipes du monde et prendre un point ici, c'est toujours bien, mais j'en voulais plus", poursuit-il. L'Atletico a en tout cas tout donné pour compliquer la vie du Barça. "C'est notre mentalité qui a fait la différence. Si nous jouons comme des hommes, notre entraîneur est content. On peut être fier de nous."

Yannick Carrasco et ses partenaires ont en tout cas rendu un fier service à Eden Hazard, Thibaut Courtois et au Real Madrid, qui pourraient prendre quatre points d'avance en tête de la Liga en cas de victoire contre Getafe, jeudi.