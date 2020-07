Quatre buts, trois assists: le festival de reprise de Memphis Depay

Rien d'étonnant au carton réalisé par Lyon en amical contre les amateurs de Port-Valais, mais Memphis Depay avait faim de ballons.

Premier match et première victoire haut-la-main pour les Lyonnais de Rudi Garcia, qui se déplaçaient en Suisse pour affronter les amteurs locaux de l'US Port-Valais. Avec deux bonnees nouvelles dès le coup d'envoi pour les gones: les retours des deux grands malheureux de la saison, de Jeff Reine-Adelaïde et de Memphis Depay, tout deux victimes d'une rupture des ligaments croisés en fin d'année 2019.

Et, plus de six mois après son dernier match, Memphis Depay était déchaîné. Il a inscrit quatre des 12 buts de l'OL et distribué trois assists. Un retour en fanfare auquel a participé Jason Denayer et auquel a aussi participé Jeff Reine-Adelaïde, buteur sur penalty et également passeur décisif.