Sans club, les gardiens Teunckens et Verhulst unissent leurs forces : "Ne pas être à la traîne"

C'est Jens Teunckens qui a partagé une photo sur Instagram jeudi : "Cassé après l'entraînement 7". L'ancien gardien de but de l'Antwerp s'entraîne désormais avec Davino Verhulst et Robin Mantel, deux portiers qui, tout comme lui, cherchent un nouveau club depuis la faillite de Lokeren.

Les gardiens de but libres de tout contrat s'entraînent ensemble en attendant de trouver un nouveau club. Le lien entre Davino Verhulst et Jens Teunckens est rapidement établi. Ils ont le même agent : Mark Volders, lui-même gardien de but. De plus, Teunckens a vu son contrat avec l'Antwerp expirer le 30 juin. Robin Mantel était quant çà lui le troisième gardien de but du Sporting Lokeren la saison dernière.

"S'entraîner à deux ou à trois est bien sûr beaucoup plus amusant que de s'entraîner seul. Maintenant, nous pouvons vraiment nous pousser mutuellement à fond", nous explique Davino Verhulst, le fondateur du trio. "Je connais bien Jens (22) et je crois énormément en Robin (19). Il a beaucoup de talent".

Trois à quatre fois par semaine, les trois gardiens de but se réunissent pour une séance d'entraînement à Tessenderlo. "Niels Hermans, le meilleur dans son domaine, est notre entraîneur. Il forme les gardiens de but de Tessenderlo, mais je pense qu'il peut aller plus loin. Nous nous sommes entraînés ensemble pendant longtemps, mais Jens a maintenant partagé cette photo sur Instagram pour que les clubs intéressés puissent voir que nous sommes vraiment prêts. Lorsque vous rejoignez un nouveau club, vous ne voulez pas être à la traîne".

Les clubs professionnels se préparent déjà pour la saison prochaine, mais les trois gardiens de but continueront à s'entraîner ensemble pour l'instant. Jusqu'à ce que l'un d'entre eux trouve un club, bien sûr.