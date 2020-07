Grande première pour Alexis Saelemaekers en Serie A!

Les bonnes nouvelles s'enchaînent pour Alexis Saelemaekers à Milan. Quelques jours après s'être engagé définitivement avec le club lombard, où il était prêté par Anderlecht depuis le mois de janvier, le Diablotin s'offre sa toute première titularisation milanaise.

L'ancien Mauve arpentera le flanc droit des Rossoneri sur la pelouse de la Lazio de Rome, dans le choc du week-end en Serie A. Un choc que disputera également Zlatan Ibrahimovic, de retour de blessure et qui n'avait pas encore été titularisé depuis la reprise, mais que manquera le meilleur buteur du championnat et l'atout numéro 1 de la Lazio, Ciro Immobile, suspendu.

