🎥 La folie Ocampos : buteur décisif, il enfile les gants et stoppe un tir ... du gardien adverse !

Lucas Ocampos n'oubliera pas cette soirée : le milieu offensif argentin du FC Séville a été décisif face à Eibar en tant que buteur ... et gardien de but.

Lucas Ocampos (25 ans) avait jusque là fait ce qu'il sait faire de mieux : dans un match plutôt fermé, l'international argentin avait permis au FC Séville de prendre l'avantage à la 56e minute face à Eibar. Les Andalous sont en pleine course à la Ligue des Champions et ne pouvaient pas se permettre de perdre des points à domicile contre le 17e de Liga.

La fin de rencontre sera plus surprenante : après avoir effectué ses 5 changements, l'entraîneur de Séville Julen Lopetegui a vu son gardien de but sortir blessé ... et a dû demander à Ocampos d'enfiler les gants pour les quelques dernières minutes des arrêts de jeu. L'ancien de l'OM a alors réalisé le rêve de beaucoup de joueurs se retrouvant dans cette situation particulière : il a sorti une frappe en dernière seconde - frappe venant des pieds ... du portier adverse, monté lors de la dernière phase offensive !