Des supporters de la Fiorentina cartonnent Franck Ribéry

Le Français âgé de 37 ans a été victime d'un cambriolage ce week-end.

Choqué par cet incident, Franck Ribéry avait fait part de ses sentiments et du fait qu'il ne se sentait pas en sécurité à Florence dans un long message sur les réseaux sociaux (à lire ICI). Un message qui n'est pas passé auprès d'un groupe de supporters de la Viola, les "Indipendenti". Ces derniers ont posté un long message de rancœur envers les propos de Franck Ribéry sur Facebook.

"Dans ton message sur les réseaux sociaux, tu laisses entendre que la ville de Florence est un endroit où l’on ne se sent pas en sécurité. Tu nous dis que ta femme et tes enfants "sont en sécurité à Munich", sans même parler du Medellin du temps de Pablo Escobar. On espère que, parce qu’il ne s’agit pas de ta langue natale, tu t’es mal exprimé. Car si un cambriolage devient une excuse pour changer de club, elle ne tient pas la route [...] Alors cher Franck, nous t’aimons, mais avant de parler de Florence comme d’un Medellin ordinaire, lave-toi la bouche", est-il écrit dans leur message.

Ces derniers ont réagi peu de temps après pour expliquer leur réaction. "Nous ne représentons pas la pensée des Ultras ou de la Curva, pas plus que celle de l’ensemble des supporters de la Viola. Notre message était en réaction à des paroles qui, selon nous, sont mensongères et irrespectueuses envers la ville de Florence, les supporters de la Fiorentina ainsi que l’ensemble des Florentins."