Killian Overmeire s'entraîne avec le Club de Bruges

Il fut un temps, Killian Overmeire était dans le viseur du Club de Bruges, aujourd'hui, il s'entraîne avec les Blauw en Zwart. Dans l'attente d'un nouveau défi.

Véritable taulier du Sporting de Lokeren, ce clubman aurait pu atteindre le cap des 500 matchs (il en a joué 493...) avec le maillot waeslandien, mais la faillite en a décidé autrement. Et, à 34 ans, Killian Overmeire, sent qu'il a encore les jambes pour jouer au plus haut niveau en Belgique, et espère se trouver un nouveau défi en D1A ou en D1B dans les prochaines semaines.

En attendant, l'ancien Diable Rouge (1 cap) a trouvé, à Bruges, un allié de circonstances. Comme ils l'avaient fait avec Joseph Akpala en début d'exercice 2019-2020, les Blauw en Zwart ont accepté que Killian Overmeire s'entraîne sur les terrains du Club. Histoire d'entretenir la condition, en attendant qu'un club frappe à la porte.