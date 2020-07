José Mourinho relativise ses débuts compliqués : "De combien de temps Klopp a-t-il eu besoin ?"

José Mourinho vit une passe difficile à Tottenham. Le Special One et les Spurs pourraient manquer les tickets européens et le fond de jeu semble inexistant. Mais le Special One relativise ...

La Ligue des Champions semble bien loin pour Tottenham, qui n'a aucune chance d'aller chercher un ticket pour la reine des compétitions. Même l'Europa League pourrait passer sous le nez des Spurs et de José Mourinho, dont les débuts sont très délicats. "Combien de temps cela a-t-il pris à Liverpool pour que Jürgen Klopp remporte des trophées ? Quatre saisons, et ils ont dû attirer le meilleur défenseur central du monde, l'un des meilleurs gardiens du monde", pointe cependant Mourinho dans Goal. "J'ai un contrat de trois ans et durant ces trois ans, nous pouvons gagner des trophées. Je travaille pour le club, je ne pense pas à moi : mon ambition est la même qu'à l'époque, mais je ne regarde plus ma carrière, mes titres, je pense au club", affirme le Special One. "Si Tottenham gagne des titres après mon départ grâce à mon travail, tant mieux. Je suis optimiste, nous allons faire des changements dans l'équipe sans devoir investir énormément. La saison à venir ne sera pas aussi négative que celle-ci, j'en suis persuadé".





