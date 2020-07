Encore un pépin pour Zizou et le Real

La saison du Real aura décidément été marquée par les blessures.

Si le Real a désormais toutes les cartes en main pour aller chercher le 34e titre de son histoire, l’infirmerie madrilène aura eu du boulot depuis le début de saison. Malgré les mesures de prudence prises vis-à-vis d’Eden Hazard, ça s’était pourtant calmé depuis la reprise du championnat mi-juin.

Mais le Real a annoncé ce vendredi que Marcelo était touché à l’adducteur gauche. Et si le club ne précise pas la durée d’indisponibilité du latéral brésilien, AS et Marca avancent qu’il pourrait pas rejouer en championnat cette saison. Un coup dur, si ça se confirme, dans la course au titre pour les Merengue qui pourraient toutefois, selon les médias espagnols pouvoir compter sur lui pour le huitième finale retour de Ligue des Champions.