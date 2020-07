🎥 Emmené par Dendoncker, Wolverhampton atomise Everton

Wolverhampton respire la forme en cette fin de championnat et les coéquipiers de Dendoncker l'ont prouvé en battant largement Everton.

Le score est lourd pour Everton, mais il faut dire que Wolverhampton respire la forme en cette fin de championnat. Et pour cause: les Loups espèrent encore se qualifier pour la Ligue des champions en allant chercher la cinquième place (qui serait qualificative si Manchester City est bien puni par l'UEFA).

Dendoncker, titulaire, et ses coéquipiers ont donc facilement pris la mesure des Toffees ce dimanche, sur le score de 3-0. Le premier but est marqué par Raul Jimenez sur penalty. Dendoncker, de la tête, plante le deuxième but avant la petite réalisation dominicale de Jota (3-0).

Les Wolves sont donc maintenant à la sixième place, avec trois points de retard sur Manchester United qui reçoit Southampton ce lundi soir.