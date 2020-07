N'Golo Kanté plait toujours à son ancien entraîneur

N'Golo Kanté serait sur le départ de Chelsea et l'un de ses anciens entraîneurs est sur les rangs pour l'accueillir à bras ouverts.

Si l'on en croit la presse anglaise depuis quelques semaines, N'Golo Kanté ne devrait pas faire de vieux os à Chelsea. Le Français est pourtant encore sous contrat avec les Blues jusqu'en 2023 mais il y aurait eu une cassure entre le joueur et les dirigeants lorsque le numéro 7 avait refusé de reprendre l'entraînement après la pause du Coronavirus.

Du coup, plusieurs clubs se montrent intéressés et d'après La Gazetta Dello Sport, l'Inter d'un certain Antonio Conte est sur les rangs. L'Italien a eu le Français sous ses ordres lors de son passage à Chelsea et le verrait bien sous le maillot Nerrazzuri la saison prochaine.

Après un titre avec Leicester et un autre avec Chelsea, est-ce que Kante va aller en Italie pour en remporter un autre avec Romelu Lukaku? L'avenir nous le dira.