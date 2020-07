Seville et la Ligue des Champions ça se précise, douche froide pour Valence

Héros improbable du FC Seville en semaine, le buteur argentin a remis ça ce dimanche.

Lucas Ocampos avait marqué les esprits, lundi dernier, en inscrivant le seul but de Seville à Eibar et en réalisant une intervention décisive entre les perches, en fin de match, après avoir pris la place de son gardien, sorti sur blessure en fin de match.

L'ancien Marseillais a à nouveau été providentiel, ce dimanche, contre Majorque. C'est l'Argentin, sur penalty, qui a inscrit le premier but du FC Seville en toute fin de première période et Youssef En-Nesyri a clôturé les débats à cinq minutes du terme. Trois points précieux pour Seville: avec neuf points d'avance sur Villarreal, qui reçoit la Sociedad lundi, les Sévillans se rapprochent encore un peu plus de la qualification pour la Ligue des Champions.

La mauvaise opération, en revanche, est pour le FC Valence. Battu à Léganès, suite à un penalty transformé par Ruben Perez del Marmol (1-0), les Blanquinegros accuseront un retard de six points sur la sixième place, si Getafe s'impose à Alaves vendredi soir.