Jürgen Klopp confirme la date de son départ de Liverpool

Si vous appréciez Jürgen Klopp à Liverpool, vous pouvez lancer le compte à rebours: l'entraîneur allemand a annoncé la date de son départ d'Anfield.

Jürgen Klopp sera quoi qu'il arrive dans l'histoire de Liverpool. Arrivé en 2015 chez les Reds, le coach allemand a réussi là où beaucoup ont échoué: remporter un titre de Premier League, une saison après avoir remporté la Ligue des Champions.

Lors d'un entretien avec SWR Sport, Klopp a cependant confirmé qu'il quitterait Liverpool à la fin de son contrat, c'est à dire en 2024. Lorsqu'on lui a demandé combien de temps il comptait encore rester il a répondu: "Quatre ans à Liverpool. Après j'aimerais retourner vivre à Mayence".

Et une fois qu'il aura quitté le club, il ne faudra plus espérer le revoir avant un an: "Je suis quelqu'un qui donne tout, je ne sais pas faire à moitié. J'aimerai ne rien faire pendant un an".

Un peu comme il avait fait en quittant Dortmund finalement.