Manchester United et le Real Madrid sur une voie royale

Manchester United et le Real Madrid sont pratiquement les deux équipes en forme du moment. Ce soir, elles ne doivent pas faire de cadeaux afin de remplir leurs objectifs.

Manchester United pourrait mine de rien être le grand gagnant du week-end en Premier League. Chelsea et Leicester se sont pris les pieds dans le tapis, et les Red Devils savent désormais qu'une victoire ce lundi soir (21h00) contre Southampton les placeraient à la troisième position. Totalement inespéré au vu de la saison des hommes de Solskjaer.

Il est vrai, on l'a déjà répété, que l'arrivée de Fernandes a changé la donne, et encore plus depuis le retour en forme et en grâce de Paul Pogba. Mais les adversaires des Mancuniens jouent aussi à se faire peur, mais on se moque de cela à Old Trafford.

Le Real de son côté ne laisse que des miettes à ses adversaires, et encore. C'est tout simplement un carton plein pour les Madrilènes depuis le retour de la Liga et les hommes de Zinedine Zidane ne sont qu'à deux victoires du titre de champion.

Première étape ce lundi soir (22h00): un déplacement à Grenade, calé dans le ventre mou du classement avec 50 points et qui n'a plus grand chose à gagner cette saison, à part être la première équipe à grapiller un petit quelque chose contre l'ogre du moment.

Une fois n'est pas coutume nous vous proposons une cote combinée pour ce lundi soir. Une victoire de Manchester United et une autre du Real donnent une cote combinée de 1.84 sur BETFIRST. Vous y croyez? Alors n'hésitez pas et connectez-vous pour donner un peu plus de chaleur à votre soirée!