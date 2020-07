🎥 David Silva offre encore une merveille comme cadeau d'adieu à Manchester City

Manchester City ne termine pas la saison en roue libre : les Skyblue ont fait le travail contre Bournemouth, avec un nouveau coup-franc somptueux de David Silva.

David Silva a décidé de gâter les supporters de Manchester City ... et de rendre les adieux plus difficiles encore. En fin de contrat, l'Espagnol quittera les Citizens après 10 ans de bons et loyaux services et après un superbe coup-franc, déjà, il y a une semaine contre Newcastle, il a récidivé face à Bournemouth lors de la victoire (2-1) de son équipe.

Un bijou brossé du pinceau gauche sous la barre comme en fait peu ...