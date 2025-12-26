"C'est un manque de professionnalisme" : Casper Nielsen furieux sur Timothé Nkada après son exclusion

La carte rouge de Timothé Nkada fait déjà beaucoup parler. Casper Nielsen est furieux envers son coéquipier.

En perdant son sang-froid face à Robert-Jan Vanwesemael sur un coup franc pour le Standard, Timothé Nkada a mis son équipe dans les ennuis. En infériorité numérique, les Rouches ont d'ailleurs concédé l'égalisation un quart d'heure plus tard.

Auteur de l'ouverture du score d'une frappe de loin sur un service d'Nkada, Casper Nielsen est arrivé furibard au micro de DAZN pour son interview à la mi-temps.

Pas de circonstance atténuante pour son coéquipier

Son but semblait déjà bien loin, contrebalancé par la déception de devoir se replier à dix contre onze. "Franchement, je ne sais pas quoi dire", a-t-il commencé. Le Danois a finalement livré le fond de sa pensée.

"C'est tout simplement inacceptable, c'est un manque de professionnalisme. Je suis furieux. Excusez-moi, mais ce n'est pas acceptable. Après un excellent début de match, nous nous sommes mis dans une situation inutilement difficile. Je n'ai rien d'autre à ajouter", a-t-il avancé.

La réaction d'Nkada laissera visiblement des traces. Avec six cartes rouges cette saison (soit...le double par rapport à Dender, son dauphin en la matière), le Standard est trop souvent abandonné par ses nerfs.