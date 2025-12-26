Défense de fer, attaque rapide : deux domaines où le RFC Liège excelle en Challenger Pro League

Défense de fer, attaque rapide : deux domaines où le RFC Liège excelle en Challenger Pro League
Photo: Nicolas Darimont
Sixième de la Challenger Pro League, le RFC Liège est à créditer d'un bon début de saison. Les Sang & Marine excellent surtout dans deux domaines bien précis.

La direction du RFC Liège a toujours déclaré privilégier, à court terme, la construction d’un nouveau stade aux normes plutôt que la montée en Jupiler Pro League. Cependant, le Matricule 4 donne toujours le maximum et ne se fixe aucune limite claire.

À la trêve hivernale, les hommes de Gaëtan Englebert pointent d’ailleurs à la sixième place, avec seulement quatre points de retard sur la troisième place occupée par le Beerschot, et s’érigent donc en véritables candidats au tour final.

Liège excelle dans deux domaines distincts

Une petite prouesse réalisée avec des moyens limités, malgré les doutes de certains supporters, grâce à deux éléments bien distincts : un défensif et un offensif, domaines dans lesquels le RFC Liège figure parmi les meilleures équipes de D1B.

Défensivement, d’abord, Jordi Belin est le gardien ayant réalisé le plus de clean sheets depuis le début de la saison : sept en 18 matchs, soit une moyenne très solide.

Offensivement, le RFC Liège est l’équipe qui a marqué le plus de buts en première période : 17 en 18 rencontres, soit quasiment un but par match. Avec des buts rapides et une bonne solidité défensive, voilà la recette d’une saison réussie en Challenger Pro League.

FC Liège

Division 2

 Journée 19
Lommel SK Lommel SK 4-3 Lierse SK Lierse SK
La Gantoise La Gantoise 3-1 RFC Seraing RFC Seraing
Francs Borains Francs Borains 1- Club Brugge NXT Club Brugge NXT
SK Beveren SK Beveren 4-2 Beerschot Beerschot
KV Courtrai KV Courtrai 5-2 RSCA Futures RSCA Futures
KSC Lokeren KSC Lokeren 1-1 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
RWDM Brussels RWDM Brussels 0-3 FC Liège FC Liège
Eupen Eupen 2-2 Olympic Charleroi Olympic Charleroi
