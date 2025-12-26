"Si j'avais un message pour les supporters..." : l'émotion de Nicky Hayen pour ses retrouvailles avec Bruges

Nicky Hayen a vécu des débuts particuliers en tant qu'entraîneur du Racing Genk. Il s'est immédiatement retrouvé face à face avec 'son' Club de Bruges, avec une cruelle défaite à la clé.

Moins de trois semaines après son licenciement, Nicky Hayen retrouvait déjà ses anciens joueurs du Club de Bruges, cette fois en tant qu'adversaire : "Ce n'était pas vraiment gênant", relativise-t-il en conférence de presse. "C'est surtout un très bon sentiment de revoir les joueurs. Pendant ces 18 mois, nous avons tous donné énormément. C'est avec cette fierté que je me tenais sur le terrain, même si je suis maintenant dans le camp d'en face".

Il n'a donc pas eu trop de mal à mettre ses sentiments de côté pendant 90 minutes : "En fin de compte, tu es un sportif et tu veux gagner ton propre match. Mais le respect et l'estime pour l'autre club, les joueurs et les membres du personnel seront toujours présents."

Les supporters de Genk lui ont réservé un accueil chaleureux, mais les visiteurs se sont également fait entendre en l'applaudissant et en scandant son nom : "Évidemment que cela fait quelque chose. Si j'avais un message à leur transmettre, ce serait : merci, et continuez simplement à supporter votre club, de préférence avec des émotions car cela rend les choses amusantes et palpitantes, mais aussi avec respect. Je l'ai toujours fait et c'est agréable quand on te le rend".

Fier de la deuxième mi-temps

Il y avait également de quoi dire sur plan sportif, avec un premier match riche en enseignements : "Nous avons vu un grand contraste entre les deux mi-temps. La première a été difficile, les joueurs cherchaient encore leurs repères. Nous avons encaissé sur un corner bien travaillé. Sur le deuxième but encaissé, beaucoup de nos joueurs anticipaient que le ballon allait sortir, mais il faut rester focus. Ensuite, nous avons marqué un beau but. Nous avions le sentiment que nous pouvions renverser le match, mais ensuite, le 1-3 est tombé. À la pause, j'ai dit que nous devions revenir sur le terrain avec une toute autre énergie".

"Nous avions de nouveau le sentiment que le match pouvait tourner en notre faveur, mais le 3-4 est tombé à nouveau après un moment de flottement. Beaucoup de joueurs se sont concentrés sur Carlos Forbs et ont fait exactement le même choix, au lieu de se coordonner", déplore-t-il.



Il tire tout de même un bilan positif de cette première sur le banc limbourgeois : "Le vrai visage de Genk, nous l'avons vu à partir du début de la seconde mi-temps jusqu'au 3-3. Le public s'est rangé derrière nous, la flamme était de retour, nous avons joué avec beaucoup de conviction et de passion. Nous concédons cependant encore trop de buts".