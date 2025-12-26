Le match entre Anderlecht et Charleroi interrompu : un... ancien de Neerpede touché par un jet de gobelet

Le match entre Anderlecht et Charleroi a dû être interrompu après seulement 13 minutes de jeu. Après le but de Charleroi, les Zèbres ont été célébrer du côté des ultras anderlechtois, qui n'ont pas apprécié.

Anderlecht a commencé le duel des Sporting de manière assez dramatique : après 10 minutes, le RCSC s'était déjà procuré deux grosses occasions, dont une sauvée de justesse par Coosemans.

À la troisième occasion, c'était la bonne. Pflücke a reçu beaucoup trop d'espace de la part des milieux de terrain et Hey a dû s'avancer. Cela a laissé Camara totalement seul dans la surface de réparation, et il n'avait plus qu'à finir.

Antoine Bernier a été touché par une bouteille jetée

Après son but, Etienne Camara a été célébrer dans le coin des ultras les plus assidus du RSC Anderlecht, ce qui a inévitablement créé des tensions.

Des gobelets et des bouteilles ont volé dans les airs et Antoine Bernier - qui a été formé à Anderlecht - a été touché par une bouteille et a eu besoin de soins.

L'arbitre Bram Van Driessche a immédiatement interrompu le match et a renvoyé tous les joueurs aux vestiaires. Après 10 minutes d'arrêt, ils ont pu revenir sur le terrain.