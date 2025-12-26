🎥 Quelle exclusion idiote ! Le coup de sang de Timothé Nkada qui met le Standard dans les problèmes

Le Standard joue en ce moment contre Saint-Trond. Les Rouches sont à dix depuis la stupide exclusion de Timothé Nkada.

Réserviste jusqu'au début du mois, Timothé Nkada semble depuis lors avoir pris le dessus sur Thomas Henry en pointe de l'attaque du Standard. Buteur en Coupe et décisif sur le terrain du Cercle de Bruges, le Français fait tout pour se mettre en évidence.

Face à Saint-Trond, il a fait grimper ses statistiques avec un assist grâce à la magnifique frappe à distance de Casper Nielsen. Mais la suite est moins reluisante.

Un moment d'égarement qui coûte cher

Alors que le Standard était devant, Nkada s'est fait avoir par Robert-Jan Vanwesemael. Les deux hommes se poussaient en vue d'un duel, mais c'est bien le Liégeois qui est parti à la faute avec une gifle au visage de son opposant, juste sous le nez de l'arbitre.

🟥 | Timothé Nkada est exclu pour cette mauvaise réaction sur Robert-Jan Vanwesemael. 😶‍🌫️👀 #STASTV pic.twitter.com/JD03xjmEHq — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) December 26, 2025

Le nez ensanglanté de Vanwesemael témoignait de la violence du geste. Nkada a donc logiquement été exclu. Conscient d'avoir disjoncté, il est retourné confus au vestiaire, lui qui n'avait encore jamais vu rouge dans sa carrière.



Pour ne rien arranger à son cas, Saint-Trond a égalisé un quart d'heure plus tard via Keisuke Goto. Vincent Euvrard avait déjà regretté le manque d'intelligence émotionnelle de ses joueurs dans certaines situations (déjà la sixième carte rouge cette saison), il va vraisemblablement falloir continuer à enfoncer le clou.