🎥 Seulement sa deuxième dans le championnat belge : quand Christian Burgess voit rouge

L'Union Saint-Gilloise a à nouveau été accrochée, cette fois sur le terrain du Cercle de Bruges. Christian Burgess a été exclu en fin de match.

Un troisième partage en quatre matchs de championnat : l'Union Saint-Gilloise marque le pas au mois de décembre. Les joueurs semblent logiquement un peu lessivés après un calendrier démentiel. Malgré la mise au repos de certains, d'autres cadres ont tiré la langue cette après-midi.

Irréprochable jusqu'ici, Christian Burgess était, cette fois, moins à son avantage. Pris de vitesse à plusieurs reprises par Steve Ngoura, le défenseur anglais a même vu rouge en fin de match.

La trêve arrive au bon moment

Perdu balle au pied, Burgess s'est fait contrer loin de son but, ouvrant une brèche dans laquelle a tenté de s'engouffrer le Cercle. Il a alors personnellement veiller à ce que la reconversion n'aille pas au bout en retenant son adversaire.

🟥 | Christian Burgess reçoit également un deuxième carton jaune. ❌😬 #CERUSG pic.twitter.com/6gatccigEJ — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) December 26, 2025

Malgré une première carte jaune sortie à son encontre plus tôt dans la partie, Lothar D'Hondt n'a pas hésité à le sanctionner à nouveau. L'Union pensait finir le match en supériorité numérique grâce à l'exclusion d'Ibrahima Diaby, son capitaine en a 'décidé' autrement.



Très souvent à la limite lors de ses interventions, le capitaine unioniste a, cette fois, dû prendre sa douche plus tôt que les autres. Seulement sa deuxième rouge dans le championnat belge.