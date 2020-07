Arsenal prive Liverpool de la barre des 100 points en championnat !

Une défaite ce soir à l'Emirates privait Liverpool de la barre symbolique des 100 points en championnat. Les Reds ne rejoindront pas Manchester City dans l'histoire !

Une seule équipe jusqu'ici a atteint la barre mythique des 100 points en Premier League : Manchester City, en 2017-2018. Un record que les Citizens, dauphins de Liverpool, auront au moins le plaisir de garder : la défaite des Reds ce mercredi soir sur la pelouse d'Arsenal prive mathématiquement le champion en titre du total à trois chiffres.

Tout avait pourtant bien commencé lorsque Sadio Mané a offert l'avantage à Liverpool à la 20e minute de jeu, sur un beau centre en retrait de Henderson. Le 17e but du Sénégalais cette saison en Premier League.

Le but de Sadio Mané en vidéo 🇸🇳🦁⬆️ pic.twitter.com/Ddtb0ilnRM — Joueurs Sénégalais🇸🇳 (@JoueursSEN) July 15, 2020

Mais avant même la pause, Arsenal renversera la situation : Alexandre Lacazette (32e), puis Reiss Nelson sur une erreur d'Alisson (44e) permettront aux Gunners de revenir au score, puis de prendre l'avantage pour ne plus le lâcher jusqu'à la fin de la rencontre. Et ce malgré ... trois tirs au but seulement au total, Liverpool s'en procurant 24 sur l'ensemble de la rencontre sans trouver la faille !

Le but de Reiss Nelson qui donne l’avantage à Arsenal avant la pause 🔥 (on remercie cette fois Alisson) pic.twitter.com/OFwEkIqqJE — Arsenal FR (@Arsenal_FRA) July 15, 2020

Avec ce résultat, Liverpool ne peut qu'atteindre, en cas de 6/6, les 99 points en championnat. Une occasion qui ne se représentera pas toutes les saisons, à coup sûr ... Arsenal, de son côté, veut encore croire à l'Europe : les hommmes de Mikel Arteta sont neuvièmes, un point derrière Sheffield United, deux derrière Tottenham et trois derrière Wolverhampton. Il ne faudra plus rien lâcher ... mais Aston Villa et Watford, derniers adversaires des Londoniens, sont à n'en pas douter prenables.