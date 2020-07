Luis Suarez se veut lucide : "On a laissé filer le titre"

Jeudi soir, le Real Madrid remportera cette édition 2019/2020 de la Liga en cas de victoire face à Villarreal. Les Merengue n'ont besoin que de deux points pour être champions.

Sauf retournement de situation, le Real Madrid devrait remporter le titre de Liga cette saison. Luis Suarez a d'ailleurs fait savoir que lui même ne croyait plus vraiment au titre.

"En Liga, il faut être critiques avec nous-mêmes : on a laissé filer le titre. On est conscient qu'on dépendait de nous, et il n'y a aucune excuse. Maintenant, par fierté et prestige, il faut gagner les deux matches restants et ensuite se concentrer à fond sur le seul titre qu'on peut gagner, la Ligue des Champions", a lâché le buteur uruguayen auprès de Mundo Deportivo.