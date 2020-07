Le Cercle de Bruges présente ses maillots pour la saison à venir

Le Cercle de Bruges a introduit son kit 2020-2021 en s'opposant au passage aux démonstrations de racisme dans le football.

Le Cercle de Bruges et Kappa ont ainsi conjointement présenté les nouvelles couleurs du Cercle de Bruges pour la saison prochaine, le tout accompagné d'un slogan clair : "On this pitch, we all belong" - nous avons tous notre place sur ce terrain. Un message antiraciste qui fait écho aux nombreuses manifestations éclatant un peu partout aux USA et en Europe à l'heure actuelle.