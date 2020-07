Matz Sels ne pense pas à l'Euro 2021: "D'abord revenir à 100%"

Le gardien belge, gravement blessé cette semaine avec Strasbourg, ne veut pas penser à autre chose qu'à sa santé.

Ce mercredi, Matz Sels s'est rompu le tendon d'Achille à l'entraînement avec Strasbourg. En revalidation pour une durée de 4 à 6 mois, le Diable Rouge ne veut pas penser à l'Euro 2021 et s'est exprimé dans Het Laatste Nieuws.

La première chose à faire selon lui, c'est de revenir à 100%: "C'est compliqué de dire maintenant la durée de mon indisponibilité, cela dépendra de la cicatrisation. Je sais juste que je serai absent pour quelques mois. J'espère qu'il n'y aura pas beaucoup de complications. Après ce genre de blessure, il ne faut jamais reprendre trop vite, et bien attendre d'être à 100%".

En juin 2021, ce sera l'heure de l'Euro 2021 pour nos Diables Rouges, mais Sels ne veut pas y penser: "Pour le moment, ce n'est pas le plus important. L'Euro est encore loin. Je veux d'abord retrouver mon niveau le plus vite possible et puis après je pourrai rêver de l'Euro."