Zidane savoure : "Meilleur qu'une Ligue des Champions"

Zinedine Zidane a remporté son deuxième titre de champion après 2017 en tant qu'entraîneur, confirmant pour son retour son statut d'entraîneur à succès au Real Madrid.

Intraitable depuis la reprise du football en Espagne, le Real Madrid n'a pas tremblé ce jeudi au moment de disputer le match décisif face à Villarreal. Les Merengue ont remporté le titre et Zinedine Zidane savoure : "La Liga, c'est le Graal. Je n'ai pas de mots pour décrire ce que les joueurs ont réussi, c'est une superbe sensation", se réjouissait-il dans des propos relayés par Marca.

Pour l'entraîneur du Real Madrid, ce titre si particulier ("On aurait aimé le fêter avec les fans à Cibeles") est même au-dessus d'autres pourtant plus importants : "C'est l'une de mes meilleures sensations en tant que professionnel. La Ligue des Champions reste la Ligue des Champions, bien sûr, mais ce titre en Liga me rend encore plus heureux. Si ce titre a ma signature ? Oui, mais ce sont les joueurs qui sont sur le terrain et ils ont formé un groupe impressionnant".