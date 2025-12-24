Superbe coup de Zulte Waregem qui prolonge l'une des sensations de Jupiler Pro League

Zulte Waregem est l'une des bonnes surprises de la saison et le doit en bonne partie à Jeppe Erenbjerg. Le Danois était jusqu'à récemment meilleur buteur du championnat.

Jeppe Erenbjerg (25 ans) est l'une des sensations de la D1A cette saison. Alors qu'il évolue chez l'un des promus, le Danois a longtemps squatté le haut du classement des buteurs de Jupiler Pro League avec 7 buts, auxquels il ajoute trois passes décisives.

Mais du côté de Zulte Waregem, on savait qu'il fallait rapidement trouver une solution le concernant, car Erenbjerg arrivait en fin de contrat en juin prochain. Un accord était en passe d'être trouvé, se disait-il, et c'est désormais chose faite.

Zulte Waregem a en effet annoncé la bonne nouvelle en cette veille de Noël, comme un cadeau pour ses supporters : Jeppe Erenbjerg prolonge au Gaverbeek jusqu'en 2029.

Een vroeg kerstcadeautje... 😍



✍️ Jeppe tekent een nieuw contract van 3,5 seizoenen bij Essevee. Lees er alles over op https://t.co/nZpr0iMtqx pic.twitter.com/bH9DLbJ7LX — SV Zulte Waregem (@esseveeofficial) 24 décembre 2025

Jeppe Erenbjerg est arrivé à l'été 2024 en Flandre en provenance du club danois Boldklubben AF 1893. L'année dernière, il a inscrit six buts et délivré cinq passes décisives en Challenger Pro League, participant activement à la montée de Zulte en D1A.





"À partir du 1er janvier 2026, Jeppe portera le numéro 10 chez Essevee", peut-on également lire sur le site de Zulte Waregem. Il suivra ainsi les traces de joueurs comme Théo Bongonda, Thorgan Hazard et Franck Berrier.

"Jeppe a fait des progrès incroyables au cours de l'année écoulée", se réjouit Niels Leroy dans le communiqué officiel du club. “Nous sommes convaincus qu'il continuera de progresser dans les mois et les années à venir et nous sommes ravis qu'il le fasse sous notre maillot.”

“Je me sens extrêmement bien ici. Bien sûr, ce sont les performances sur le terrain qui comptent, mais pour cela, un environnement chaleureux et de qualité est essentiel", déclare également Erenbjerg avec beaucoup d'enthousiasme dans le communiqué de presse sur le site du club.