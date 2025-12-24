Lommel perd un "club frère" : le City Football Group va se séparer d'une filiale

Le City Football Group est l'un des plus larges consortiums du monde du football, propriétaire d'une douzaine de clubs à travers le monde. Mais ce portefeuille va se réduire.

Le club phare du City Football Group est bien sûr Manchester City, mais le groupe émirati a ces dernières années multiplié les investissements au sein de clubs filiales : le New York City FC, l'ESTAC Troyes, Gérone, Palerme, Montevideo City (Uruguay), les Yokohama Mariners (Japon), Shenzhen Peng City (Chine), Bahia (Brésil), le Club Bolivar (Bolivie), Mumbai City FC (Inde) et bien sûr Lommel.

Cependant, le CFG devrait bientôt réduire ce portefeuille et se séparer de l'une de ses filiales. Selon le médian indien Khel Now, Mumbai City FC devrait quitter le portefeuille du City Football Group, dont il faisait partie depuis 2019.

La cause de ce retrait est la crise sans précédent qui traverse le football indien. L'époque durant laquelle diverses stars vieillissantes joignaient l'Indian Super League fait partie du passé. La saison 2025-2026 du championnat indien n'a pas encore débuté. 

Lommel reste membre du City Football Group

En Challenger Pro League, les investissements du City Football Group n'ont pas encore permis à Lommel de prendre l'ascendant sur la concurrence. Plutôt qu'une approche "agressive" visant à promouvoir le club rapidement en D1A, le groupe émirati travaille sur la durée, en investissant notamment dans la formation et les infrastructures.


Cette saison, un seul joueur du noyau de Lommel provient d'un club partenaire : Lautaro Lopez, prêté par Montevideo City. Il est titulaire régulier au sein du club limbourgeois. 

