Champion avec l'Antwerp, il pourrait revenir au Bosuil... mais a déjà conclu un accord ailleurs

L'Antwerp souhaite faire revenir Gaston Ávila, champion avec le club à l'issue de la saison 2022-2023. Cependant, l'Argentin aurait déjà conclu un accord personnel avec São Paulo.

L’Antwerp va devoir renforcer sa défense cet hiver, et un nom bien connu circule au Bosuil : celui de Gaston Ávila, champion avec les Anversois en 2023.

Capable d’évoluer aussi bien en défense centrale qu’au poste d’arrière gauche, l’Argentin était un titulaire indiscutable lors de la saison du sacre, ce qui lui avait valu un transfert vers l’Ajax Amsterdam pour 12,5 millions d’euros.

Ce départ n’a toutefois pas marqué le début d’une ascension fulgurante. Peu après son arrivée aux Pays-Bas, Gaston Ávila s’est gravement blessé en se déchirant les ligaments croisés, une blessure qui l’a longtemps tenu éloigné des terrains.

Gaston Avila peut revenir à l'Antwerp, mais...

Prêté cette saison à Fortaleza, au Brésil, le défenseur de 24 ans a retrouvé un très bon niveau et figure à nouveau dans le viseur de l’Antwerp. La semaine dernière, Het Gazet van Antwerpen avançait même qu’il souhaiterait faire son retour en Europe.

Le Great Old privilégie un prêt, mais dans ce cas, l’Ajax souhaiterait qu’une grande partie du salaire du joueur soit prise en charge. En outre, Gaston Ávila aurait déjà donné sa parole à un autre club.





Selon ESPN, un accord de principe aurait en effet été trouvé entre São Paulo et l’Argentin. Le club brésilien envisagerait également un prêt et serait donc soumis aux mêmes conditions que l’Antwerp. Le choix du joueur pourrait dès lors s’avérer déterminant.