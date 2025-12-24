Jonathan Lardot recadre fermement un entraîneur de D1A : "Il ferait mieux de regarder son équipe"

Auteur de grosses critiques à l'encontre de l'arbitrage, Sven Vandenbroeck a été recadré par Jonathan Lardot dans l'émission Under Review.

Malgré une prestation plutôt encourageante, Zulte Waregem s'est logiquement incliné face à l'Union Saint-Gilloise le week-end dernier. À l’issue de la rencontre, l’entraîneur Sven Vandenbroeck ne s’est d’ailleurs pas montré mécontent de ses joueurs.

Il a toutefois exprimé de grosses critiques à l'encontre de l'arbitrage. "Nous jouons à dix à cause de toutes ces petites décisions qui favorisent l'Union depuis des semaines. Je le répète depuis longtemps. Apparemment, cette perception n’est pas encore entrée dans l’esprit des arbitres, mais elle existe pour beaucoup de gens", avait-il déclaré.

Jonathan Lardot répond fermement à Sven Vandenbroeck

Selon Sven Vandenbroeck, cette remarque concernait surtout le nombre de fautes commises et subies par son grand attaquant, Anosike Ementa. Les attaquants de grande taille sont-ils vraiment pénalisés pour leur physique ? Le patron des arbitres, Jonathan Lardot, a tenu à répondre à la question dans Under Review.

"Ementa utilise sa force et son corps. Ce n’est pas à sens unique. Les défenseurs doivent pouvoir intervenir, mais toujours dans le respect des règles", a-t-il déclaré, affirmant que l'arbitre Nathan Verboomen ne s'était pas trompé dans ses décisions.



"Je ne suis absolument pas d’accord avec les propos de Sven Vandenbroeck lorsqu’il affirme que les petites équipes sont désavantagées face aux grandes. Selon moi, il doit surtout se concentrer sur son propre effectif. Depuis dix-huit mois, j’attends de mes arbitres de l’autocritique, et je pense que les entraîneurs devraient en faire autant", a-t-il conclu.