Il était l'un des Anderlechtois les mieux cotés, mais est à la peine : "On le reverra à son meilleur niveau"

Moussa N'diaye traverse une mauvaise passe. C'est une mauvaise nouvelle pour le RSC Anderlecht, qui comptait sur le Sénégalais à terme pour réaliser une belle plus-value.

Les semaines se suivent et sont toujours aussi compliquées pour Moussa N'diaye. À Westerlo, le défenseur sénégalais a eu la "chance" d'évoluer aux côtés de Lucas Hey : le Danois a disputé son pire match sous les couleurs d'Anderlecht et a servi de paratonnerre à N'diaye... qui avait, lui aussi, offert une véritable "disasterclass".

La victoire face à STVV n'a pas pu occulter le match à nouveau hésitant de Moussa N'diaye, et au Bosuil, on l'a bien vu : le latéral gauche est dans une passe très difficile. Certes, il a manqué de chance sur sa "faute" contre Gyrano Kerk. Mais le geste n'était pas celui d'un joueur en pleine possession de ses moyens.

Le Moussa N'diaye de la saison passée est loin

Le paradoxe est énorme : quand Ludwig Augustinsson est disponible et titulaire, il est non seulement plus fiable défensivement que N'diaye, mais il amène même plus de danger dans le dernier tiers du terrain. Même Ali Maamar, à peu près troisième choix de Besnik Hasi, évolue avec bien plus de confiance dans son jeu.

"Moussa, on connaît tous ses qualités, il a déjà montré qu'il était capable d'être l'un des meilleurs joueurs sur le terrain", rappelle Killian Sardella à ce sujet. "Il faut juste qu'il parvienne à retrouver cette confiance qu'il a un peu perdue, mais je suis sûr qu'on va revoir le vrai Moussa en seconde partie de saison".





Tout le RSCA l'espère, car la plus-value sur des jeunes joueurs comme N'diaye est bien sûr l'une des stratégies principales de la direction et le Sénégalais formé au Barça est l'un des joueurs potentiellement les mieux cotés du noyau. Il n'y a pas si longtemps, à Neerpede, on espérait en tirer 10 millions d'euros. Pour ça, il faudra faire une sacrée deuxième partie de saison...