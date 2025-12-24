Les joueurs d'Anderlecht ne devront pas abuser de dinde de Noël : le club sera intransigeant

Même si Anderlecht joue ce vendredi soir, les joueurs auront le droit de fêter Noël en famille. Le club leur a donné l'autorisation de réveillonner, mais avec des règles strictes à suivre.

On le sait, la période de Noël est compliquée pour les joueurs de football : en Belgique, les clubs de Pro League jouent le week-end du 26, et il n'est donc pas permis de fêter Noël "normalement". Le RSC Anderlecht, qui joue vendredi soir, a tout de même lâché du lest.

Ce mercredi matin, les joueurs se sont réunis pour l'entraînement habituel, avant 24 heures de repos, nous apprend La Dernière Heure. L'entraînement de jeudi, jour de Noël, sera prévu dans l'après-midi, et les Mauve & Blanc devront suivre des règles strictes.

Repas de Noël léger, puis congé jusqu'en janvier

Les joueurs ayant de la famille en Belgique fêteront bien sûr Noël en famille, d'autres ont organisé des repas entre joueurs. Pas de place pour les excès, cependant : l'alcool est strictement interdit, et le menu est suivi de très près.

Au club, les joueurs ont également célébré Noël un peu plus tôt, en début de semaine passée, comme l'avait relayé le Sporting sur ses réseaux sociaux. Là, un verre de vin avait été autorisé, et le personnel du RSCA était également présent.



Après le match contre Charleroi, en revanche, les joueurs auront droit à un véritable break de 6 jours et se retrouveront le 3 janvier prochain. Ils partiront alors en stage dans le sud de l'Espagne pour préparer la seconde partie de saison.