Les connexions de Textor de retour ? L'OL suivrait... un joueur du RWDM

John Textor a beau avoir fait un pas de côté à Lyon, les connexions entre l'OL et le RWDM restent bien réelles. Ainsi, le club français s'intéresserait... à un jeune talent du club de Molenbeek.

L'Olympique Lyonnais prépare le mercato hivernal et le fait de deux façons. D'abord avec des gros coups comme celui du prêt d'Endrick, qui débarque du Real Madrid où il n'est pas parvenu à percer mais va vouloir éclabousser la Ligue 1 de son talent.

Mais aussi, et assez logiquement au vu des besoins financiers du club à moyen terme, l'OL s'intéresse à de jeunes talents à forte potentiel de plus-value. Dans cette optique, les Lyonnais auraient jeté leur dévolu sur l'un des grands talents d'un autre club de la galaxie Eagle Football, le RWDM.

Manoël Verhaeghe vers l'OL ?

Selon le Nieuwsblad, l'OL suivrait ainsi de près Manoël Verhaeghe (17 ans), jeune défenseur central formé à l'Union Saint-Gilloise et au RWDM.

Cette saison, Verhaeghe a déjà joué 13 matchs de Challenger Pro League et a même déjà porté le brassard de capitaine malgré son jeune âge.



Verhaeghe est indéniablement l'un des grands talents de la division et le KV Malines aurait d'ores et déjà émis une offre au RWDM à son sujet. Le jeune défenseur central est évalué à 800.000 euros sur Transfermarkt.