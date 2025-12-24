Une piste pourrait échapper à l'Antwerp pour cet hiver

L'Antwerp aimerait rapatrier une tête connue cet hiver au Bosuil. Gaston Avila, champion avec le Great Old en 2023, pourrait cependant privilégier une autre piste.

Gaston Ávila peut jouer à la fois au centre de la défense et en tant qu'arrière gauche et a été un élément clé de l'Antwerp lors de la saison 2022-2023. Cette année-là, il a remporté le doublé avec le club, ce qui lui a valu un transfert vers l'Ajax Amsterdam pour un montant de 12,5 millions d'euros.

Malheureusement, le latéral argentin s'est occasionné une rupture des ligaments croisés et n'a jamais pu s'imposer à l'Ajax. Ces derniers mois, il s'est refait une santé en prêt au Brésil.

À Fortaleza, il a retrouvé son meilleur niveau et l'Argentin de 24 ans était donc récemment cité... à l'Antwerp, qui souhaite se renforcer cet hiver. Le joueur serait également séduit par cette piste, lui qui garde un bon souvenir de son passage en Belgique.

Gaston Ávila finalement au Brésil

Problème : l'Antwerp veut un prêt, et l'Ajax Amsterdam aimerait alors que le salaire soit en grande partie pris en charge par le club. Et entre temps, Avila aurait une autre option : le FC Sao Paulo aurait conclu un accord de principe avec l'Ajax concernant un prêt.



Reste à voir ce que privilégiera le joueur lui-même.