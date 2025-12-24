La réponse inattendue de Noah Sadiki quand un journaliste lui demande son secret

La réponse inattendue de Noah Sadiki quand un journaliste lui demande son secret
Quel est le secret de Noah Sadiki pour éviter les blessures ? Le milieu de terrain congolais a répondu à cette question en zone mixte à la CAN.

La République Démocratique du Congo a réussi son entrée en lice face au Bénin cette semaine à la CAN, l'emportant (1-0) avec, notamment, un très bon Noah Sadiki dans l'entrejeu. Après la rencontre, l'ex-Unioniste a répondu aux questions des journalistes sur place.

Il a notamment évoqué le cas des joueurs binationaux venant de Belgique, et de son rôle ainsi qu'à Mario Stroeykens et Mathieu Epolo, qui pourraient bien en appeler d'autres à opter pour les Léopards.

Le secret de Sadiki ? La Bible 

Mais Sadiki a également répondu à une question sur sa forme physique, et sur le fait qu'il ne soit presque jamais blessé depuis le début de sa carrière. Et au lieu de répondre par des mots, le joueur de Sunderland a répondu par le geste.

Noah Sadiki a en effet brandi... la bible qu'il tenait en main. Un rappel de sa foi prégnante, qu'il n'a jamais cachée lors de diverses interviews.

La RDC affrontera le Sénégal ce samedi dans son deuxième match de poule de Coupe d'Afrique des Nations, avant de défier le Botswana mardi prochain. 

Lire aussi… "Avec Stroeykens, Epolo et tout ça, on a déjà ouvert la voie" : Noah Sadiki évoque le cas des binationaux

