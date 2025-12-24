De La Gantoise... à la FIFA : Arnar Vidarsson a retrouvé un poste surprenant

Licencié en début de saison par La Gantoise, Arnar Vidarsson a trouvé un nouveau défi. Il a ainsi révélé à Sporza qu'il commencerait bientôt à travailler à la FIFA en tant que spécialiste de la haute performance.

Fin septembre dernier, Arnar Vidarsson était limogé de son poste de directeur technique à La Gantoise. L'Islandais occupait ces fonctions depuis juillet 2024, après avoir été l'entraîneur des U23 gantois. En novembre dernier, Vidarsson était cité du côté de Lokeren, club dont il avait porté les couleurs à 235 reprises de 1997 à 2006.

Mais plutôt que vers le Daknam, c'est vers... la FIFA que se diriger Arnar Vidarsson. L'ancien sélectionneur des Espoirs et de l'équipe A d'Islande va en effet intégrer la fédération internationale de football dans un rôle de spécialiste de la haute performance.

Vidarsson a choisi "ce qu'il voulait vraiment faire"

C'est ce que Vidarsson lui-même a révélé à Sporza cette semaine : "Je suis ravi d'avoir pu décrocher ce poste. Je le convoitais depuis l'époque où j'étais directeur technique en Islande, mais j'étais trop inexpérimenté. Après mon départ de Gand, j'ai discuté avec des clubs de la possibilité de devenir entraîneur ou directeur technique, mais j'ai choisi ce que je voulais vraiment faire", a déclaré l'Islandais.

Dans ces nouvelles fonctions, Arnar Vidarsson sera amené à collaborer avec une véritable figure du football mondial : Arsène Wenger, qui travaille dans ce département spécifique de la FIFA. "Je n'ai pas encore son numéro, mais lui aura le mien. Il faudra bien que je puisse le contacter pour discuter de certaines choses, je le rencontrerai sûrement à plusieurs reprises", assure-t-il.



Vidarsson ne sait pas encore spécifiquement dans quel pays il sera amené à travailler. "Je voyagerai certainement beaucoup, découvrirai de nouvelles cultures, de nouvelles personnes. J'ai très hâte", a-t-il conclu.