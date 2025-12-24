Au Standard, Lucas Pirard vivra son rêve pour Noël : "J'essaye de m'imaginer"

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
| Commentaire
Au Standard, Lucas Pirard vivra son rêve pour Noël : "J'essaye de m'imaginer"
Photo: © photonews
Deviens fan de Standard! 2522

Cette année, Lucas Pirard aura un cadeau de Noël bien particulier. Pour la toute première fois de sa carrière, il défendra les couleurs du Standard à Sclessin en match officiel. Un rêve qui devient réalité pour le portier de 30 ans... face au club qui l'a lancé.

Lucas Pirard attendait cette fin d'année avec impatience. Avec le départ de Matthieu Epolo à la CAN, la voie lui était ouverte pour enfin pouvoir disputer ses premiers matchs avec son club formateur, le Standard, près de dix ans après son départ. Pour retrouver le rythme, le portier de 30 ans avait disputé deux (bons) matchs avec le SL16 FC en D1 ACFF, à sa demande.

"Que je joue ou non, je me donne à l'entraînement et je me prépare comme si j'allais jouer. Il peut se passer quelque chose à tout moment et je dois être prêt. J'avais demandé à jouer deux matchs avec les jeunes pour reprendre du rythme. Le coach ne voulait pas trop pour le deuxième car il y avait la Coupe, mais c'était une bonne occasion contre Tubize, donc j'ai demandé et il a accepté", a-t-il déclaré en conférence de presse, ce mardi.

Une première à Sclessin comme cadeau de Noël pour Lucas Pirard

Pour lui, le déplacement à Dender du week-end dernier n'avait donc rien d'ordinaire. Il allait, pour la toute première fois, défendre les couleurs de son club de coeur, qu'il allait voir et où il a été ramasseur de balle quand il était petit. "Quand le match arrivait, tout le monde était content autour de moi. C'était spécial, je n'avais jamais joué de match officiel pour le Standard. J'étais un peu excité, je me réjouissais de jouer et après le match, j'étais très heureux."

Ce n'est donc pas ce jeudi 25 décembre, mais vendredi que Lucas Pirard recevra son plus beau cadeau, puisqu'il disputera son premier match à Sclessin en tant que joueur du Standard, après être venu trois fois en tant qu'adversaire avec Courtrai et... Saint-Trond, le club qui l'a lancé et qu'il retrouvera. "J'essaye d'imaginer, il faudra vivre le moment présent et prendre du plaisir. J'ai envie de jouer un bon match et de faire un bon résultat", a-t-il souri, d'un air rêveur, ne sachant même pas encore que la rencontre se jouerait à guichets fermés.

Le Standard doit retrouver la victoire à domicile

Faire un bon match ne sera cependant pas facile face à des Trudonnaires qui figurent sur le podium de la Jupiler Pro League et qui prouvent que leur début de saison n'était pas qu'une spirale positive. Saint-Trond est bien installé dans le top 6, s'érige comme candidat pour les places européennes et c'est donc un sacré adversaire qui se déplace au stade Maurice Dufrasne. Douzième du classement des matchs à domicile, le Standard n'a plus gagné dans ses bases depuis le 31 octobre, contre Charleroi.

"Il faut continuer sur ce qu'on fait, en défendant bien et en prenant peu de buts. Avec ça, on va trouver des solutions pour créer des occasions, ce qui nous manque. Il faudra rester solides devant leurs bons joueurs puis créer et marquer. À la maison, ça fait un petit temps qu'on n'a plus gagné", a conclu Lucas Pirard.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Standard
Lucas Pirard

Plus de news

La réponse inattendue de Noah Sadiki quand un journaliste lui demande son secret

La réponse inattendue de Noah Sadiki quand un journaliste lui demande son secret

19:00
Les connexions de Textor de retour ? L'OL suivrait... un joueur du RWDM

Les connexions de Textor de retour ? L'OL suivrait... un joueur du RWDM

18:30
Les joueurs d'Anderlecht ne devront pas abuser de dinde de Noël : le club sera intransigeant

Les joueurs d'Anderlecht ne devront pas abuser de dinde de Noël : le club sera intransigeant

17:30
Superbe coup de Zulte Waregem qui prolonge l'une des sensations de Jupiler Pro League

Superbe coup de Zulte Waregem qui prolonge l'une des sensations de Jupiler Pro League

17:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 24/12: Avilla

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 24/12: Avilla

16:30
"Ils s'en plaignent, alors que c'est l'un de mes rêves", compare Vincent Euvrard avant Standard - Saint-Trond

"Ils s'en plaignent, alors que c'est l'un de mes rêves", compare Vincent Euvrard avant Standard - Saint-Trond

14:20
Une piste pourrait échapper à l'Antwerp pour cet hiver

Une piste pourrait échapper à l'Antwerp pour cet hiver

16:30
De La Gantoise... à la FIFA : Arnar Vidarsson a retrouvé un poste surprenant

De La Gantoise... à la FIFA : Arnar Vidarsson a retrouvé un poste surprenant

16:00
Besnik Hasi surprend : un grand talent de 16 ans ira en stage hivernal avec le RSC Anderlecht

Besnik Hasi surprend : un grand talent de 16 ans ira en stage hivernal avec le RSC Anderlecht

15:20
Il était l'un des Anderlechtois les mieux cotés, mais est à la peine : "On le reverra à son meilleur niveau"

Il était l'un des Anderlechtois les mieux cotés, mais est à la peine : "On le reverra à son meilleur niveau"

14:40
1
Lommel perd un "club frère" : le City Football Group va se séparer d'une filiale

Lommel perd un "club frère" : le City Football Group va se séparer d'une filiale

15:00
Qui est Charli Spoden, le jeune talent du Standard sur le banc à Dender ? "Il a connu une évolution rapide"

Qui est Charli Spoden, le jeune talent du Standard sur le banc à Dender ? "Il a connu une évolution rapide"

10:00
Champion avec l'Antwerp, il pourrait revenir au Bosuil... mais a déjà conclu un accord ailleurs

Champion avec l'Antwerp, il pourrait revenir au Bosuil... mais a déjà conclu un accord ailleurs

14:00
Un week-end de sold-out : après celui du Standard, deux autres stades seront combles entre les fêtes

Un week-end de sold-out : après celui du Standard, deux autres stades seront combles entre les fêtes

13:00
Durée d'absence confirmée : Anderlecht donne des nouvelles de Mario Stroeykens et Ilay Camara

Durée d'absence confirmée : Anderlecht donne des nouvelles de Mario Stroeykens et Ilay Camara

13:30
Jonathan Lardot recadre fermement un entraîneur de D1A : "Il ferait mieux de regarder son équipe"

Jonathan Lardot recadre fermement un entraîneur de D1A : "Il ferait mieux de regarder son équipe"

12:30
1
Une grosse perte pour David Hubert ? Ce titulaire de l'Union attire toujours l'attention en Série A

Une grosse perte pour David Hubert ? Ce titulaire de l'Union attire toujours l'attention en Série A

12:00
Un prize-money record : le pactole que l'Union belge pourrait toucher grâce à la Coupe du monde

Un prize-money record : le pactole que l'Union belge pourrait toucher grâce à la Coupe du monde

11:40
Vincent Kompany couvert d'éloges par un cadre des Diables : "Le meilleur dans son domaine"

Vincent Kompany couvert d'éloges par un cadre des Diables : "Le meilleur dans son domaine"

11:20
17 ans seulement : le RWDM pourrait signer l'une de ses plus grosses ventes cet hiver

17 ans seulement : le RWDM pourrait signer l'une de ses plus grosses ventes cet hiver

11:00
Le mercato est déjà bien lancé : Anderlecht et Genk ciblent le même joueur... et ne sont pas seuls

Le mercato est déjà bien lancé : Anderlecht et Genk ciblent le même joueur... et ne sont pas seuls

10:30
Sur une voie de garage à Anderlecht, Majeed Ashimeru se confie : "Je ne laisserai pas tomber le club"

Sur une voie de garage à Anderlecht, Majeed Ashimeru se confie : "Je ne laisserai pas tomber le club"

09:00
2
La dernière de l'année : voici les arbitres désignés pour la 20ᵉ journée de Pro League

La dernière de l'année : voici les arbitres désignés pour la 20ᵉ journée de Pro League

08:30
🎥 "La rupture est claire" : Marc Brys taclé par son successeur au Cameroun

🎥 "La rupture est claire" : Marc Brys taclé par son successeur au Cameroun

09:30
Conflit DAZN - Pro League : une mesure "provisoire" prise avant le week-end ?

Conflit DAZN - Pro League : une mesure "provisoire" prise avant le week-end ?

07:40
Quid de Landry Dimata à Pafos ? Son club piste un attaquant... de Pro League

Quid de Landry Dimata à Pafos ? Son club piste un attaquant... de Pro League

08:00
Un ancien cadre du Club de Bruges vers un beau transfert en Liga ?

Un ancien cadre du Club de Bruges vers un beau transfert en Liga ?

07:00
"Il me donne beaucoup de confiance" : Arthur Theate conquis par la méthode de Rudi Garcia

"Il me donne beaucoup de confiance" : Arthur Theate conquis par la méthode de Rudi Garcia

07:20
"Ce n'est pas donné à tout le monde" : Thibaut Courtois salue les qualités de Kylian Mbappé

"Ce n'est pas donné à tout le monde" : Thibaut Courtois salue les qualités de Kylian Mbappé

06:30
Voici pourquoi le directeur technique de Genk, Dimitri de Condé, n'a pas hésité une seule seconde à choisir Nicky Hayen

Voici pourquoi le directeur technique de Genk, Dimitri de Condé, n'a pas hésité une seule seconde à choisir Nicky Hayen

23:00
Que se passe-t-il avec Alexis Beka Beka à la RAAL ? Frédéric Taquin fait le point

Que se passe-t-il avec Alexis Beka Beka à la RAAL ? Frédéric Taquin fait le point

22:30
Le Standard jouera son dernier match de l'année dans un stade comble

Le Standard jouera son dernier match de l'année dans un stade comble

23/12
Nicky Hayen évoque le prochain match de Genk contre... le Club de Bruges

Nicky Hayen évoque le prochain match de Genk contre... le Club de Bruges

21:20
"Si on s'endort, ce n'est plus l'Afrique du Sud qu'on connaît" : Hugo Broos croit-il au sacre à la CAN ?

"Si on s'endort, ce n'est plus l'Afrique du Sud qu'on connaît" : Hugo Broos croit-il au sacre à la CAN ?

22:00
"C'est un rêve d'enfant" : Thibaut Courtois était récemment aux anges, voici pourquoi

"C'est un rêve d'enfant" : Thibaut Courtois était récemment aux anges, voici pourquoi

21:40
Ce joueur du Club de Bruges doit absolument progresser : la lourde tâche d'Ivan Leko

Ce joueur du Club de Bruges doit absolument progresser : la lourde tâche d'Ivan Leko

20:40

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 20
KRC Genk KRC Genk 26/12 FC Bruges FC Bruges
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 26/12 Union SG Union SG
Standard Standard 26/12 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 26/12 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 27/12 Zulte Waregem Zulte Waregem
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 27/12 OH Louvain OH Louvain
KV Malines KV Malines 27/12 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Gantoise La Gantoise 27/12 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved