Au Standard, Lucas Pirard vivra son rêve pour Noël : "J'essaye de m'imaginer"

Cette année, Lucas Pirard aura un cadeau de Noël bien particulier. Pour la toute première fois de sa carrière, il défendra les couleurs du Standard à Sclessin en match officiel. Un rêve qui devient réalité pour le portier de 30 ans... face au club qui l'a lancé.

Lucas Pirard attendait cette fin d'année avec impatience. Avec le départ de Matthieu Epolo à la CAN, la voie lui était ouverte pour enfin pouvoir disputer ses premiers matchs avec son club formateur, le Standard, près de dix ans après son départ. Pour retrouver le rythme, le portier de 30 ans avait disputé deux (bons) matchs avec le SL16 FC en D1 ACFF, à sa demande.

"Que je joue ou non, je me donne à l'entraînement et je me prépare comme si j'allais jouer. Il peut se passer quelque chose à tout moment et je dois être prêt. J'avais demandé à jouer deux matchs avec les jeunes pour reprendre du rythme. Le coach ne voulait pas trop pour le deuxième car il y avait la Coupe, mais c'était une bonne occasion contre Tubize, donc j'ai demandé et il a accepté", a-t-il déclaré en conférence de presse, ce mardi.

Une première à Sclessin comme cadeau de Noël pour Lucas Pirard

Pour lui, le déplacement à Dender du week-end dernier n'avait donc rien d'ordinaire. Il allait, pour la toute première fois, défendre les couleurs de son club de coeur, qu'il allait voir et où il a été ramasseur de balle quand il était petit. "Quand le match arrivait, tout le monde était content autour de moi. C'était spécial, je n'avais jamais joué de match officiel pour le Standard. J'étais un peu excité, je me réjouissais de jouer et après le match, j'étais très heureux."

Ce n'est donc pas ce jeudi 25 décembre, mais vendredi que Lucas Pirard recevra son plus beau cadeau, puisqu'il disputera son premier match à Sclessin en tant que joueur du Standard, après être venu trois fois en tant qu'adversaire avec Courtrai et... Saint-Trond, le club qui l'a lancé et qu'il retrouvera. "J'essaye d'imaginer, il faudra vivre le moment présent et prendre du plaisir. J'ai envie de jouer un bon match et de faire un bon résultat", a-t-il souri, d'un air rêveur, ne sachant même pas encore que la rencontre se jouerait à guichets fermés.

Le Standard doit retrouver la victoire à domicile

Faire un bon match ne sera cependant pas facile face à des Trudonnaires qui figurent sur le podium de la Jupiler Pro League et qui prouvent que leur début de saison n'était pas qu'une spirale positive. Saint-Trond est bien installé dans le top 6, s'érige comme candidat pour les places européennes et c'est donc un sacré adversaire qui se déplace au stade Maurice Dufrasne. Douzième du classement des matchs à domicile, le Standard n'a plus gagné dans ses bases depuis le 31 octobre, contre Charleroi.





"Il faut continuer sur ce qu'on fait, en défendant bien et en prenant peu de buts. Avec ça, on va trouver des solutions pour créer des occasions, ce qui nous manque. Il faudra rester solides devant leurs bons joueurs puis créer et marquer. À la maison, ça fait un petit temps qu'on n'a plus gagné", a conclu Lucas Pirard.