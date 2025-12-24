Un week-end de sold-out : après celui du Standard, deux autres stades seront combles entre les fêtes

Un week-end de sold-out : après celui du Standard, deux autres stades seront combles entre les fêtes
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Le Standard a annoncé ce mardi que la rencontre face à Saint-Trond, prévue vendredi, se jouera à guichets fermés. Ce mercredi, ce sont le Sporting d'Anderlecht et le Racing Genk qui ont annoncé un stade sold-out pour la dernière de l'année civile.

Programmée entre les fêtes de fin d'année, la 20e journée de Jupiler Pro League sera la dernière de l'année civile. À cette occasion, les clubs ont prévu quelques promotions en guise de cadeaux de Noël pour les supporters.

Au Standard, par exemple, le prix des places était uniformisé à 20 € pour les adultes pour la réception de Saint-Trond, ce vendredi soir, et à 10 € pour les moins de 18 ans et les plus de 60 ans.

Sclessin, le Lotto Park et la Cegeka Arena à guichets fermés

Une promotion qui a eu l'effet escompté, puisque le Matricule 16 a annoncé son premier sold-out de la saison, ce mardi soir. Les guichets seront donc fermés avant la rencontre, mais le remplissage réel du stade dépendra évidemment du pourcentage d'abonnés présents.

Dans la foulée, deux autres clubs ont annoncé un sold-out pour la dernière de 2025 : le Sporting d'Anderlecht, qui recevra Charleroi au Lotto Park, et le Racing Genk, qui accueillera le Club de Bruges avec Nicky Hayen sur le banc.

Une bonne nouvelle dans une période où les stades ont souvent l'habitude de se vider à cause du froid, des horaires parfois peu évidents et du niveau des rencontres. Les stades de l'Antwerp (contre Zulte), de la RAAL (contre Louvain) et de Malines (contre Dender) devraient aussi être bien remplis, ce week-end, pour terminer l'année en beauté.

Lire aussi… "Ils s'en plaignent, alors que c'est l'un de mes rêves", compare Vincent Euvrard avant Standard - Saint-Trond

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Charleroi

Plus de news

"Ils s'en plaignent, alors que c'est l'un de mes rêves", compare Vincent Euvrard avant Standard - Saint-Trond

"Ils s'en plaignent, alors que c'est l'un de mes rêves", compare Vincent Euvrard avant Standard - Saint-Trond

14:20
Il était l'un des Anderlechtois les mieux cotés, mais est à la peine : "On le reverra à son meilleur niveau"

Il était l'un des Anderlechtois les mieux cotés, mais est à la peine : "On le reverra à son meilleur niveau"

14:40
Conflit DAZN - Pro League : une mesure "provisoire" prise avant le week-end ?

Conflit DAZN - Pro League : une mesure "provisoire" prise avant le week-end ?

07:40
La dernière de l'année : voici les arbitres désignés pour la 20ᵉ journée de Pro League

La dernière de l'année : voici les arbitres désignés pour la 20ᵉ journée de Pro League

08:30
Durée d'absence confirmée : Anderlecht donne des nouvelles de Mario Stroeykens et Ilay Camara

Durée d'absence confirmée : Anderlecht donne des nouvelles de Mario Stroeykens et Ilay Camara

13:30
Lommel perd un "club frère" : le City Football Group va se séparer d'une filiale

Lommel perd un "club frère" : le City Football Group va se séparer d'une filiale

15:00
Le mercato est déjà bien lancé : Anderlecht et Genk ciblent le même joueur... et ne sont pas seuls

Le mercato est déjà bien lancé : Anderlecht et Genk ciblent le même joueur... et ne sont pas seuls

10:30
Qui est Charli Spoden, le jeune talent du Standard sur le banc à Dender ? "Il a connu une évolution rapide"

Qui est Charli Spoden, le jeune talent du Standard sur le banc à Dender ? "Il a connu une évolution rapide"

10:00
Champion avec l'Antwerp, il pourrait revenir au Bosuil... mais a déjà conclu un accord ailleurs

Champion avec l'Antwerp, il pourrait revenir au Bosuil... mais a déjà conclu un accord ailleurs

14:00
Jonathan Lardot recadre fermement un entraîneur de D1A : "Il ferait mieux de regarder son équipe"

Jonathan Lardot recadre fermement un entraîneur de D1A : "Il ferait mieux de regarder son équipe"

12:30
Sur une voie de garage à Anderlecht, Majeed Ashimeru se confie : "Je ne laisserai pas tomber le club"

Sur une voie de garage à Anderlecht, Majeed Ashimeru se confie : "Je ne laisserai pas tomber le club"

09:00
1
Une grosse perte pour David Hubert ? Ce titulaire de l'Union attire toujours l'attention en Série A

Une grosse perte pour David Hubert ? Ce titulaire de l'Union attire toujours l'attention en Série A

12:00
Un ancien cadre du Club de Bruges vers un beau transfert en Liga ?

Un ancien cadre du Club de Bruges vers un beau transfert en Liga ?

07:00
Un prize-money record : le pactole que l'Union belge pourrait toucher grâce à la Coupe du monde

Un prize-money record : le pactole que l'Union belge pourrait toucher grâce à la Coupe du monde

11:40
Vincent Kompany couvert d'éloges par un cadre des Diables : "Le meilleur dans son domaine"

Vincent Kompany couvert d'éloges par un cadre des Diables : "Le meilleur dans son domaine"

11:20
17 ans seulement : le RWDM pourrait signer l'une de ses plus grosses ventes cet hiver

17 ans seulement : le RWDM pourrait signer l'une de ses plus grosses ventes cet hiver

11:00
Voici pourquoi le directeur technique de Genk, Dimitri de Condé, n'a pas hésité une seule seconde à choisir Nicky Hayen

Voici pourquoi le directeur technique de Genk, Dimitri de Condé, n'a pas hésité une seule seconde à choisir Nicky Hayen

23:00
🎥 "La rupture est claire" : Marc Brys taclé par son successeur au Cameroun

🎥 "La rupture est claire" : Marc Brys taclé par son successeur au Cameroun

09:30
Nicky Hayen met les choses au clair après avoir signé à Genk : "Il n'a jamais été question de ça"

Nicky Hayen met les choses au clair après avoir signé à Genk : "Il n'a jamais été question de ça"

18:20
Nicky Hayen évoque le prochain match de Genk contre... le Club de Bruges

Nicky Hayen évoque le prochain match de Genk contre... le Club de Bruges

21:20
Quid de Landry Dimata à Pafos ? Son club piste un attaquant... de Pro League

Quid de Landry Dimata à Pafos ? Son club piste un attaquant... de Pro League

08:00
Ce joueur du Club de Bruges doit absolument progresser : la lourde tâche d'Ivan Leko

Ce joueur du Club de Bruges doit absolument progresser : la lourde tâche d'Ivan Leko

20:40
"Il me donne beaucoup de confiance" : Arthur Theate conquis par la méthode de Rudi Garcia

"Il me donne beaucoup de confiance" : Arthur Theate conquis par la méthode de Rudi Garcia

07:20
"Ce n'est pas donné à tout le monde" : Thibaut Courtois salue les qualités de Kylian Mbappé

"Ce n'est pas donné à tout le monde" : Thibaut Courtois salue les qualités de Kylian Mbappé

06:30
Le Club de Bruges n'écoute pas les critiques et fait un choix fort

Le Club de Bruges n'écoute pas les critiques et fait un choix fort

19:00
Que se passe-t-il avec Alexis Beka Beka à la RAAL ? Frédéric Taquin fait le point

Que se passe-t-il avec Alexis Beka Beka à la RAAL ? Frédéric Taquin fait le point

22:30
Le Standard jouera son dernier match de l'année dans un stade comble

Le Standard jouera son dernier match de l'année dans un stade comble

18:00
"Si on s'endort, ce n'est plus l'Afrique du Sud qu'on connaît" : Hugo Broos croit-il au sacre à la CAN ?

"Si on s'endort, ce n'est plus l'Afrique du Sud qu'on connaît" : Hugo Broos croit-il au sacre à la CAN ?

22:00
"C'est un rêve d'enfant" : Thibaut Courtois était récemment aux anges, voici pourquoi

"C'est un rêve d'enfant" : Thibaut Courtois était récemment aux anges, voici pourquoi

21:40
L'Union Saint-Gilloise veut renforcer son milieu de terrain : le club bruxellois a envoyé une offre en Suède

L'Union Saint-Gilloise veut renforcer son milieu de terrain : le club bruxellois a envoyé une offre en Suède

20:20
OFFICIEL : un joueur du Real Madrid s'en va, direction la Ligue 1

OFFICIEL : un joueur du Real Madrid s'en va, direction la Ligue 1

21:00
"Avec Stroeykens, Epolo et tout ça, on a déjà ouvert la voie" : Noah Sadiki évoque le cas des binationaux

"Avec Stroeykens, Epolo et tout ça, on a déjà ouvert la voie" : Noah Sadiki évoque le cas des binationaux

20:00
2
"Ça évolue positivement" : l'infirmerie du Standard se vide enfin, ce qui ouvre des portes à Vincent Euvrard Interview

"Ça évolue positivement" : l'infirmerie du Standard se vide enfin, ce qui ouvre des portes à Vincent Euvrard

23/12
Le Sénégal entame parfaitement son aventure à la CAN 2025 : un joueur passé par la Belgique buteur

Le Sénégal entame parfaitement son aventure à la CAN 2025 : un joueur passé par la Belgique buteur

19:30
Pourquoi l'Antwerp va mieux avec son nouveau coach ?

Pourquoi l'Antwerp va mieux avec son nouveau coach ?

18:40
C'est déjà signé : le Standard rappelle un jeune talent de son prêt pour la fin de saison

C'est déjà signé : le Standard rappelle un jeune talent de son prêt pour la fin de saison

23/12

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 20
KRC Genk KRC Genk 26/12 FC Bruges FC Bruges
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 26/12 Union SG Union SG
Standard Standard 26/12 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 26/12 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 27/12 Zulte Waregem Zulte Waregem
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 27/12 OH Louvain OH Louvain
KV Malines KV Malines 27/12 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Gantoise La Gantoise 27/12 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved