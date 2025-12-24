Un week-end de sold-out : après celui du Standard, deux autres stades seront combles entre les fêtes

Le Standard a annoncé ce mardi que la rencontre face à Saint-Trond, prévue vendredi, se jouera à guichets fermés. Ce mercredi, ce sont le Sporting d'Anderlecht et le Racing Genk qui ont annoncé un stade sold-out pour la dernière de l'année civile.

Programmée entre les fêtes de fin d'année, la 20e journée de Jupiler Pro League sera la dernière de l'année civile. À cette occasion, les clubs ont prévu quelques promotions en guise de cadeaux de Noël pour les supporters.

Au Standard, par exemple, le prix des places était uniformisé à 20 € pour les adultes pour la réception de Saint-Trond, ce vendredi soir, et à 10 € pour les moins de 18 ans et les plus de 60 ans.

Sclessin, le Lotto Park et la Cegeka Arena à guichets fermés

Une promotion qui a eu l'effet escompté, puisque le Matricule 16 a annoncé son premier sold-out de la saison, ce mardi soir. Les guichets seront donc fermés avant la rencontre, mais le remplissage réel du stade dépendra évidemment du pourcentage d'abonnés présents.

Dans la foulée, deux autres clubs ont annoncé un sold-out pour la dernière de 2025 : le Sporting d'Anderlecht, qui recevra Charleroi au Lotto Park, et le Racing Genk, qui accueillera le Club de Bruges avec Nicky Hayen sur le banc.

Une bonne nouvelle dans une période où les stades ont souvent l'habitude de se vider à cause du froid, des horaires parfois peu évidents et du niveau des rencontres. Les stades de l'Antwerp (contre Zulte), de la RAAL (contre Louvain) et de Malines (contre Dender) devraient aussi être bien remplis, ce week-end, pour terminer l'année en beauté.



Lire aussi… "Ils s'en plaignent, alors que c'est l'un de mes rêves", compare Vincent Euvrard avant Standard - Saint-Trond›