Une ancienne star mondiale et ex-collègue démolit le patron de la FIFA : "Irresponsable !"

Photo: © photonews

Zvonimir Boban s'est exprimé sur la situation actuelle à la FIFA et n'épargne pas Gianni Infantino. L'ancien international croate a autrefois collaboré étroitement avec le Suisse sur la transformation de l'organisation, mais cette époque semble bien lointaine.

Selon Boban, Infantino a complètement perdu le nord et agit contre les intérêts de la FIFA. Dans une interview donnée au Guardian, Boban a déclaré qu'il avait toujours eu confiance en Infantino. Entre 2016 et 2019, il a travaillé comme secrétaire général adjoint à la FIFA et codirigeait une organisation qu'il jugeait alors "anxieuse et perdue". Ensemble avec Infantino, il a tenté de remettre la FIFA sur la bonne voie.

Cette collaboration s'est d'abord bien déroulée, mais Boban est désormais heureux de ne plus travailler pour la FIFA. Il qualifie le comportement d'Infantino "d'irespectueux et irresponsable", notamment en vue de la Coupe du Monde de l'année prochaine au Mexique, au Canada et aux États-Unis. Le Croate s'inquiète de la direction que prend l'organisation.

Un virage politique provoque la grogne

C'est surtout le virage politique qu'Infantino prend selon Boban qui le heurte. Boban a fait référence à la cérémonie de tirage au sort où Donald Trump a reçu le prix de la paix de la FIFA. " Je ne pouvais pas regarder. C'est douloureux que cela devienne si politique alors qu'auparavant, c'était toujours centré sur le football et les footballeurs", a déclaré Boban.

Boban affirme qu'Infantino ne met plus la priorité au football. " Gianni a toujours été fiable et responsable, mais il ne se rend pas compte de ce qu'il inflige à lui-même et à la FIFA maintenant. Il pense faire de son mieux, mais fait exactement le contraire", a déclaré le président du Dinamo Zagreb.


L'ancien joueur de Milan souligne que la FIFA ne doit pas être une organisation politique. Selon lui, Infantino nuit à la réputation de l'association en plaçant les intérêts politiques au-dessus du football. 

