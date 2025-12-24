Durée d'absence confirmée : Anderlecht donne des nouvelles de Mario Stroeykens et Ilay Camara

Durée d'absence confirmée : Anderlecht donne des nouvelles de Mario Stroeykens et Ilay Camara
Photo: © photonews
Forfaits pour la Coupe d'Afrique des Nations, Mario Stroeykens et Ilay Camara seront absents jusqu'à la fin du mois de janvier. Ils pourraient revenir pour le Clasico au Standard, prévu le 1er février.

À l'image de Tom Saintfiet, le sélectionneur belge du Mali, les nations africaines ont regretté le délai auquel les clubs ont été obligés de libérer leurs joueurs avant la Coupe d'Afrique des Nations, qui se déroule en cette fin d'année au Maroc.

Juste avant le début de la compétition, de nombreux joueurs ont subi une blessure, à l'image de Mario Stroeykens et Ilay Camara avec le Sporting d'Anderlecht, contre Saint-Trond.

Forfaits avec, respectivement, la République démocratique du Congo et le Sénégal, les deux joueurs sont restés à Bruxelles pour se soigner et passer les fêtes au repos, avant de poursuivre leur rééducation.

Mario Stroeykens et Ilay Camara absents jusque fin janvier à Anderlecht

Ce mercredi, le Sporting d'Anderlecht a communiqué sur leur état de santé, et il n'est pas entièrement rassurant. Les deux joueurs devront tout de même attendre la fin du mois de janvier avant de faire leur retour avec le groupe.

Cela signifie qu'ils ne seront pas disponibles pour le déplacement à La Gantoise du 18 janvier, ni pour la réception de Dender le 25 janvier. Ils pourraient faire leur retour dans le groupe juste avant le Clasico au Standard, prévu le 1er février. Une tuile pour Besnik Hasi.

