Besnik Hasi surprend : un grand talent de 16 ans ira en stage hivernal avec le RSC Anderlecht

Lors de sa conférence de presse ce mercredi, Besnik Hasi a évoqué le mercato à venir, mais aussi le stage hivernal du RSCA, lors duquel il emmènera un nouveau venu.

Besnik Hasi s'est exprimé ce mercredi sur le mercato à venir et sur les besoins du club, mais il a surtout souginé un besoin : celui de réduire la taille du noyau. L'objectif est clair : partir en stage avec 28 joueurs. Ce n'est qu'une fois la taille de l'effectif réduit que le Sporting bougera sur le marché entrant.

Un nom, cependant, surprendra dans la liste des joueurs appelés en stage : Joshua Nga Kana, jeune talent de 16 ans qui brille déjà avec le RSCA Futures. "Nous souhaitons l'emmener avec nous en stage en janvier afin qu'il puisse déjà voir ce que c'est de travailler avec l'équipe A", révèle Hasi. "C'est un très grand talent".

Nga Kana et deux autres talents avec le groupe A

Ailier droit, Nga Kana est considéré comme l'un des plus grands talents de Neerpede et a signé en avril dernier un contrat professionnel jusqu'en 2028 au RSCA. Il a déjà inscrit 3 buts et délivré 2 passes décisives avec les Futures cette saison.

En plus de Nga Kana, deux autres jeunes talents seront de la partie lors du stage : Nunzio Engwanda et Basile Vroninks, qui ont déjà eu l'opportunité de jouer avec le noyau A par le passé.



Engwanda est le capitaine des U23, tandis que Vroninks avait notamment reçu sa chance en qualifications pour l'Europa League et était sorti en première période, en délicatesse face au BK Häcken.