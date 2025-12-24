Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 24/12: Avilla

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Avilla

Une piste pourrait échapper à l'Antwerp pour cet hiver

L'Antwerp aimerait rapatrier une tête connue cet hiver au Bosuil. Gaston Avila, champion avec le Great Old en 2023, pourrait cependant privilégier une autre piste. (Lire la suite)