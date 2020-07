Eden Hazard et Thibaut Courtois absents pour la dernière rencontre de Liga ?

Fraîchement couronnés champions d'Espagne avec le Real Madrid, Eden Hazard et Thibaut Courtois ne devraient pas disputer la dernière rencontre de championnat face à Leganés demain soir.

Victorieux sur le score de deux buts à un face à Villarreal jeudi dernier grâce à un doublé de Karim Benzema, les hommes de Zinédine Zidane ont été sacrés champions d'Espagne. En effet, même si les Merengues ont encore un match à jouer pour définitivement clore le championnat, ils comptent sept points d'avance sur le FC Barcelone et sont d'ores et déjà assurés de terminer premiers.

C'est pourquoi, certains joueurs de la Casa Blanca devraient être mis au repos ce week-end et ne devraient donc pas disputer la 38ème et dernière journée de Liga face à Leganés demain soir (coup d'envoi à 21h). Parmi les absences probables, on note celles d'Eden Hazard et de Thibaut Courtois.

En effet, selon Het Laatste Nieuws, les deux Diables Rouges n'ont pas pris part à l'entraînement collectif ce matin. Zinédine Zidane ne devrait pas prendre le risque de les aligner dimanche, l'ancien gardien de Chelsea ayant reçu un coup à la tête jeudi tandis que le second n'est pas encore revenu au top de sa forme.