Kevin De Bruyne n'est pas élu Joueur de l'Année en Premier League !

Grosse déception pour Kevin De Bruyne et pour tous les fans des Diables Rouges : le meneur de jeu de Manchester City n'a pas été élu Player of the Year.

C'est le milieu de terrain de Liverpool Jordan Henderson (30 ans), capitaine des Reds, qui a été préféré à Kevin De Bruyne pour le trophée de FWA Player of the Year, remis par les journalistes de la Football Writers Association. Il succède à Raheem Sterling, au terme d'une saison pleine qui l'a vu s'imposer comme le pilier du champion d'Angleterre (30 rencontres en championnat, 4 buts et 5 passes décisives). Kevin De Bruyne n'est donc pas devenu le second belge après Eden Hazard à remporter ce prestigieux trophée, malgré 11 buts et 19 assists jusqu'ici en championnat. Congratulations, skipper 😍



