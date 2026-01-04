Anderlecht envisagerait de faire revenir l'une des pépites de Neerpede

Julien Duranville n'a absolument plus voix au chapitre au Borussia Dortmund. Le club s'activerait pour trouver une solution et Anderlecht fait partie des clubs ayant annoncé leur intérêt.

Julien Duranville, nous l'avons déjà écrit, est dans une situation très difficile au Borussia Dortmund. Alors que l'ailier de 19 ans est enfin débarrassé de ses soucis physiques, il est désormais mis au placard par son entraîneur Niko Kovac, et n'est même plus intégré au noyau A.

La seule solution viable pour le Diable Rouge semble être un départ cet hiver, probablement en prêt. Plusieurs options seront sur la table, alors que des clubs de Bundesliga comme le Werder Brême et le Borussia Mönchengladbach auraient refusé d'accueillir le joueur.

Duranville de retour à Anderlecht ?

Nous avions notamment relayé un intérêt concret, sous forme de prêt, de la part du FC Séville qui souhaiterait attirer Duranville dès ce mercato hivernal. Mais SPORT1, média allemand, affirme que le RSC Anderlecht serait également sur le coup.

En 2023, le Sporting vendait Julien Duranville contre 8,5 millions d'euros, une somme impossible à refuser pour le club. Mais ce transfert arrivait clairement trop tôt dans le développement du joueur, qui a immédiatement enchaîné les blessures à son arrivée en Allemagne.



En deux ans, Duranville n'a disputé que 15 (bouts de) matchs avec le Borussia Dortmund, et sa carrière si prometteuse paraît au point mort. En manque de confiance, il pourrait bien envisager un retour au bercail pour se relancer...